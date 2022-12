﻿An Bord mit dem Kanzler: Ein großer Empfang für die „Höegh Esperanza“

Der Flüssiggas-Tanker „Höegh Esperanza“ ist in Wilhelmshaven angekommen. Eine gewaltige Polit-Prominenz hat das LNG-Schiff in Empfang genommen. Das Terminal soll künftig mindestens 5 Milliarden Kubikmeter Erdgas pro Jahr in das deutsche Gasnetz einspeisen. Umweltschützer sind nicht begeistert und drohen mit rechtlichen Schritten.

Hannover. Es ist ein kalter, trüber Wintertag an der Nordseeküste. Die „Helgoland“ schippert einsam durch den Jadebusen. Vom Marinehafen geht es langsam nach Norden, vorbei an der Tankerlöschbrücke und am Jade-Weser-Port bis fast nach Hooksiel. An Bord sind der Kanzler, der Vize-Kanzler, der Ministerpräsident und noch mehr Prominenz.

Keine Kapelle, kein Schampus, aber immerhin ein kräftiges Hupen ist zu hören, als die „Höegh Esperanza“ langsam aus dem Nebel auftaucht. Zur Antwort lässt auch das LNG-Schiff mehrfach sein Horn erklingen. Dutzenden Gäste, die sich auf dem Deck der Helgoland versammelt haben, ignorieren für ein paar Sekunden die klammen Hände, die laufenden Nasen und genießen den besonderen Moment.

Signalwirkung erwünscht: Finanzminister Christian Lindner, Bundeskanzler Oalf Scholz, Ministerpräsident Sephan Weil und Wirtschaftsminister Robert Habeck tragen gelbe Jacken. © Quelle: Sina Schuldt

Kanzler funkt mit Kapitän

Bundeskanzler Olaf Scholz funkt mit dem Kapitän der „Höegh Esparanza“. „Herzlich willkommen“, sagt der SPD-Politiker auf Englisch. Es sei schön, dass das Schiff in Deutschland angekommen sei. Bei der freundlichen Antwort des Kapitäns schwingt ein osteuropäischer Akzent mit. Wohl ein Russe, unken Journalisten.

„Das ist ganz großer Bahnhof“, sagt Niedersachsens Regierungschef Stephan Weil (SPD). Selbst wenn das Bild etwas schief ist, können viele die Begeisterung nachvollziehen. Nach Plänen des Betreibers Uniper soll von der „Höegh Esperanza“ ab dem 22. Dezember Erdgas in das deutsche Gasnetz eingespeist werden. Das Schiff ist mit rund 165.000 Kubikmetern Flüssiggas beladen. Damit geht nach nur neun Monaten Planung und Bau des erste LNG-Terminal in Betrieb. Es soll Deutschland unabhängiger von russischen Gaslieferungen machen. Das sei eine gigantische Leistung, darauf könne man stolz sein, sagt Weil.

Die „Höegh Esperanza“ erreicht den neuen Anleger für das LNG-Terminal im Jadebusen. © Quelle: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Der Aufwand, der für die rund einstündige Schiffstour mit Reden, Vorträgen und Interviews betrieben wird, ist enorm. Insgesamt mehr als 1000 Polizisten sollen seit Tagen in Wilhelmshaven im Einsatz sein. Der Marinehafen ist hermetisch abgeriegelt, zahlreiche Polizeiboote begleiten die „Helgoland“. Für Drohnen gilt ein Flugverbot im Umkreis von 2,5 Kilometern. „Unsere Hauptaufgabe hier ist eindeutig, das LNG-Terminal zu schützen und auch das eintreffende Schiff hier zu schützen“, sagte der Sprecher der Polizeidirektion Oldenburg, Helge Cassens, im Vorfeld.

Strenge Polizeikontrollen

Mit Ausnahmen der höchsten Würdenträger werden alle Gäste in einem Autohaus am Ölhafen auf Herz und Nieren geprüft, bevor sie die Busse zum Marinearsenal betreten dürfen. Lediglich eine Handvoll Umweltschützer darf im Schnee am Straßenrand Plakate hochhalten und Parolen skandieren. Sicher kein Spaß bei der Kälte. An der Tirpitz-Brücke liegen mit Ausnahme der „Helgoland“ nur riesige Kriegsschiffe.

Hochsicherheitszone auf See: Einsatzkräfte patrouillieren beim Kanzlerbesuch am Jadebusen. © Quelle: Sina Schuldt/dpa

Der Kanzler kommt zuletzt, mit gelber Weste von Uniper. Er hat die „Höegh Esperanza“ bereits von der Landseite besichtigt, heißt es. Ausnahmsweise ohne Presse. Vize-Kanzler und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat eine gelbe Weste, Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) auch. Da will Ministerpräsident Weil nicht auffallen und streift sich ebenfalls eine über.

„Das ist ganz großer Bahnhof“: Stephan Weil beim LNG_Terminal in Wilhelmshaven. © Quelle: Sina Schuldt/dpa

Die Gäste werden auf mehreren Decks verteilt. Während Wilhelmshavens Oberbürgermeister Carsten Feist (parteilos) im Salon Kugelbake seine Begrüßungsrede hält, plaudert der Kanzler in der Skybar darüber mit den Größen aus Politik und Wirtschaft. Das unterste Deck ist für die Presse reserviert.

Wilhelmshaven fordert Ausgleich

„Wir haben geliefert“, sagt Feist. Die Leistungen müssten sich für die Menschen in der Region aber auch auszahlen. „Wir erwarten, dass es zukünftig eine Kompensation gibt“, fordert der OB unverblümt. Holger Kreetz vom Gasimporteur Uniper spricht von einem „überwältigenden Zeitpunkt“ angesichts der Winterlandschaft. „Wir haben zum Christfest neues Gas unter den Baum gelegt.“

Die „Höegh Esperanza“ mit Heimathafen Oslo wurde 2018 in Südkorea gebaut und fährt aktuell unter der Flagge von Norwegen. Für den Betrieb arbeitet eine rund 30-köpfige Besatzung dauerhaft auf dem Schiff, wie aus Antragsunterlagen von Uniper hervorgeht. Nach Angaben von Uniper reicht die Ladung des Schiffs, um 50.000 bis 80.000 Haushalte in Deutschland für ein Jahr zu versorgen. Insgesamt soll das Terminal künftig mindestens 5 Milliarden Kubikmeter Erdgas pro Jahr in das deutsche Gasnetz einspeisen. Das entspricht rund 6 Prozent des deutschen Gasbedarfs.

Ganz Deutschland guckt in die Röhre: Anlagen des LNG-Anschlusses ans deutsche Gasnetz. © Quelle: Michael Sohn/dpa

Die nächsten Redner, die nächsten Superlative: „Das ist die neue Deutschlandgeschwindigkeit“, sagt Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD). Ziel der Landesregierung sei es, das zum Maßstab für den Weg in die Klimaneutralität zu machen. Umweltminister Christian Meyer (Grüne) betont, dass nur 192 Tage zwischen Antragstellung und Genehmigung gelegen haben. Da seien viele Überstunden gemacht worden. „Bei anderen Verfahren müssen wir von Wilhelmshaven lernen“, sagt Meyer – und wünscht sich, dass auch mal ein Windrad in so einem Zeitraum gebaut wird.

Material aus der ganzen Welt

Mathias Lüdicke von Niedersachsen Ports berichtet von einer weltweiten Suche in den vergangenen Monaten, um das richtige Material zu finden – wie den Stahl aus Litauen. „Man muss sich das vorstellen wie Lego: Man hat ganz viele Teile, und da bauen wir ein Terminal draus“, erzählt Lüdicke. Ein Vertreter des Fernleitungsnetzbetreibers OGE weist darauf hin, dass sein Unternehmen normalerweise von acht Jahren ausgehe, um ein Projekt wie das LNG-Terminal in Wilhelmshaven umzusetzen.

Haben gut Lachen: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (v. l.), Bundeskanzler Olaf Scholz und Finanzminister Christian Lindner posieren vor der „Höegh Esperanza“. © Quelle: Michael Sohn

Doch längst nicht alle sind begeistert von der Entwicklung. Die CDU unterstützt zwar die Umstellung der Gasversorgung auf LNG voll und ganz. CDU-Abgeordnete reagieren allerdings verschnupft darauf, dass sie auf der „Helgoland“ nur am Katzentisch platziert werden. Die AfD beklagt, dass ihr der Zugang zu der Veranstaltung verwehrt worden sei. „Anscheinend sollte keine kritische Stimme die links-grüne Polit-Prominenz bei ihrer Jubelfeier um die Teuergas-Anlage stören“, ätzt der AfD-Landtagsabgeordneten Thorsten Moriße – und kündigt ein Nachspiel im Landtag an.

Umweltverbände kritisieren den Betrieb des Terminals nahe dem Unesco-Weltnaturerbe Wattenmeer, weil sie Schäden für das Ökosystem fürchten. Denn um das von Tankern mit etwa minus 162 Grad angelieferte verflüssigte Erdgas wieder in Gas umzuwandeln, muss es an Bord der schwimmenden LNG-Terminals mit Nordseewasser erwärmt werden. Damit die Seewassersysteme des Schiffes nicht mit Muscheln oder Seepocken zuwachsen, muss laut dem Betreiber Uniper Chlor als Biozid eingesetzt werden. Wie aus Antragsunterlagen hervorgeht, beabsichtigt Uniper, jährlich bis zu 178 Millionen Kubikmeter mit Bioziden behandelte Abwässer in die Jade einzuleiten.

Nicht alle begeistern sich für LNG: An der Straße zum Terminal gibt es Protest von Umwelt- und Klimaschützern. © Quelle: Sina Schuldt/dpa

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) will weitere rechtliche Schritte einleiten, um den Betrieb der geplanten LNG-Terminals in Deutschland zeitlich stärker einzuschränken. Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) sprach von überdimensionierter, klimaschädlicher Infrastruktur. „Der geplante Bau von LNG-Terminals schießt weit über das hinaus, was notwendig wäre, um gut durch die nächsten Winter zu kommen“, sagte Bundeschef Olaf Bandt. Die Ampelregierung begehe einen fatalen Fehler. Sie manifestiere auf Jahrzehnte eine fossile Infrastruktur.

Scharfe Kritik von Naturschützern

„Dieser Eingriff in ein gesetzlich geschütztes Unterwasserbiotop zerstört den Lebensraum zahlreicher, teils bereits gefährdeter Tier- und Pflanzenarten“, erklärte der Landesvorsitzende vom Naturschutzbund Deutschland (Nabu) in Niedersachsen, Holger Buschmann.

Die Polizei hat alles im Blick: Einsatzkräfte beobachten den Protest. © Quelle: Sina Schuldt/dpa

Der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) hatte dem Betreiber Uniper am Freitag die erforderliche wasserrechtliche Erlaubnis zur Einleitung von Abwasser in die Jade erteilt. Die Erlaubnis erfolge unter der Verpflichtung, hohe Umweltauflagen zu berücksichtigen, erklärte die Behörde. Insgesamt mehr als 300 Einwendungen und Stellungnahmen von Naturschutz- und Umweltvereinigungen sowie Privatpersonen hat das NLWKN demnach geprüft und bewertet. Alle Umweltauflagen würden eingehalten, betont auch Umweltminister Meyer auf der „Helgoland“.

Als das Schiff wieder im Marinehafen anlegt, sind der Kanzler und der Ministerpräsident schnell verschwunden. Habeck lässt sich noch Zeit für Interviews. Der Rest vergnügt sich mit Grünkohl, Kassler und Bregenwurst. Die große Show ist erst einmal vorbei. Jetzt muss im wahrsten Sinne des Wortes geliefert werden.

Dieser Artikel erschien zuerst bei der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung.