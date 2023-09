Windkraftausbau stockt: weniger Neubauten und mehr Abschaltungen

Berlin. In der Bundesrepublik wächst die Zahl der neu gebauten Windkraftanlagen an Land und auf See langsamer als noch vor zwei Jahren und die Menge der Stromeinspeisungen war im gleichen Zeitraum geringer. Zugleich steigt die Zahl der temporären Abschaltungen von Anlagen, weil die Netze die Energie nicht aufnehmen können. Das geht aus einer Antwort des Bundeswirtschaftsministeriums auf eine parlamentarische Anfrage der Linksfraktion im Bundestag hervor, die dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) vorliegt.

Demnach wurden auf Basis der Erhebungen der Bundesnetzagentur 2022 insgesamt 7,4 Terrawattstunden (TWh) „abgeregelt“, wie es im Fachjargon heißt, weil die Kapazität der Netze nicht ausreichte, um diese Energie aufzunehmen. Im Jahr 2020 waren es dagegen nur 5,9 Terrawattstunden. Eine Terrawattstunde entspricht einer Milliarde Kilowattstunden und reicht aus, um beispielsweise die Schweiz sechs Tage lang mit Strom zu versorgen.

Linke: Bundesregierung gibt „klägliches Bild“ ab

Wie aus der Antwort des Wirtschaftsministeriums weiter hervorgeht, wurden 2022 rund 98 Terrawattstunden Energie durch Windkraftanlagen an Land und 24,8 TWh durch Anlagen auf See in das deutsche Netz eingespeist. 2020 waren es im Vergleich noch 102,7 TWh (Land) und 26,9 TWh (See). Bis Ende Juni 2023 wuchs die Zahl der neu gebauten Windräder an Land um 158 Stück auf insgesamt 29.456 an. Wenn dieses Bautempo im zweiten Halbjahr anhält, würden bis Ende Dezember 316 Windräder fertiggestellt. Im Jahr 2020 betrug der Jahreszuwachs noch 453 Stück.

Die Linke kritisiert, dass die Bundesregierung beim Ausbau der Windenergie „ein klägliches Bild abgibt“ und dass der Fortschritt geringer ist als in der Amtszeit von CDU-Wirtschaftsminister Peter Altmaier: „Im vergangenen Jahr wurde weniger Strom aus Windkraft in die Netze eingespeist als zeitweise zu Zeiten der großen Koalition“, sagte Linksfraktionschef Dietmar Bartsch dem RND und fügte hinzu: „Gleichzeitig wurden so viel Windkraftanlagen abgeregelt wie nie zuvor, weil der Netzausbau kaum vorangeht.“ Da könne von Fortschrittskoalition keine Rede sein.

Wie Bartsch betonte, hinke die Bundesregierung auch beim Bau von Windkraftanlagen ihren eigenen Versprechen weit hinterher. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) habe angekündigt, vier bis fünf Anlagen pro Tag zu schaffen, real schaffe die Ampel auch im zweiten Jahr ihrer Amtszeit nicht ein Windrad am Tag, sagte Bartsch.

„Die Bundesregierung redet viel von Windenergie, faktisch ist das nicht viel mehr als heiße Luft“, kritisierte der Linksfraktionschef und setzte fort: „Es fehlt offensichtlich ein Masterplan Windkraft. So gefährdet sie weiter das notwendige Zutrauen der Bürger in die Energiewende.“