Wegen Krieg und Corona: Lindner soll Schuldenbremse aussetzen und investieren

Winfried Hermann (Bündnis 90/Die Grünen), Verkehrsminister von Baden-Württemberg, rüttelt an Schuldenbremse.

Finanzminister Lindner sollte nach Auffassung von Baden-Württembergs Verkehrsminister die Schuldenbremse aussetzen. Als Gründe nannte er den Krieg in der Ukraine und die Pandemie und forderte Lindner auf, massiv in den Umbau der Wirtschaft und in den Klimaschutz zu investieren.