Am Ende des Weges angekommen?

Am Ende des Weges angekommen?

Katholischer Reformprozess: Abstimmungseklat bei Synodalversammlung

Nachdem am Donnerstag ein Text zur kirchlichen Sexualmoral an der notwendigen Zwei-Drittel-Mehrheit der Bischöfe gescheitert ist, wurde die Versammlung am Freitag fortgesetzt. Die Delegierten zeigten sich allerdings enttäuscht, die Initiative #OutInChurch spricht sogar von einem Ende des synodalen Wegs.