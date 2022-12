﻿„Wir hängen nicht von den Russen ab“ – finnische Boomregion ächzt unter Folgen von Putins Angriffskrieg

Die Landstraße 62 ist eine malerische, von Wäldern gesäumte Strecke in Finnlands Seengebiet Saimaa. Die einst abgelegene Gegend am Rand Europas hatte durch russischen Tourismus einen echten Boom erlebt. Wie sieht es dort heute aus?

Grenzübergang Svetogorsk – Imatra zwischen Russland und dem Südosten Finnlands an einem wolkigen Wochentag. Von den langen Staus früherer Tage ist nichts mehr übrig in der ehemaligen Boomregion, nur ein paar wenige Pkw rollen langsam in Richtung russischer Grenze. Ein Mann mittleren Alters streckt den Daumen raus, zu Fuß ist der Grenzübertritt verboten.

„Es gibt nicht annähernd so viele Überquerungen wie vor Corona und vor dem Kriegsausbruch“, sagt Antti Vahe, Leiter der Grenzkontrolle, ein etwa 50-jähriger Mann mit akkurater schwarzer Uniform und freundlich-klarer Ausstrahlung. Etwa 3000 Überquerungen seien es täglich vor Corona gewesen, sagt Vahe, seit dem Ende der Maßnahmen im Sommer sei davon noch etwa ein Drittel übrig geblieben.

Laut der finnischen Grenzbehörde RAJA ist die Zahl der Übertritte durch die Visabeschränkungen der Regierung in Helsinki für Bürger der Russischen Föderation bereits seit Ende September um ein Vielfaches gesunken. Das offizielle Ziel der Regierung war eine Reduzierung der Visavergaben auf etwa 10 Prozent des bisherigen Niveaus.

Mit Kriegsbeginn Jobs verloren

Auch die jungen Russen Vadim und Alexej (Namen geändert) dürften von den neuen Einreiseregelungen betroffen sein – unter Umständen sogar von der Teilmobilmachung des Landes. Ihre Jobs haben sie mit Kriegsbeginn verloren, weil ihre finnische Firma keine Geschäfte mehr in Russland macht. „Während der Corona-Einschränkungen ist zwar das Reisen schwierig gewesen“, sagt Vadim. „Aber man hatte einen Job und es gab Kontakte mit den europäischen Kollegen. Heute sind diese Kontakte verloren.“

Man ahnt, dass die beiden eher keine Befürworter des Putinschen Angriffskrieges sind, offen sagen wollen sie das natürlich nicht. Während der akribischen Grenzkontrolle hätte der russische Zoll Videos von der Prozedur gemacht, erzählen sie. „Es ist in Russland gefährlich, sich öffentlich zu äußern“, sagt Alexej, bevor er und Vadim zum Einkaufen in den Grenzort Imatra weiterfahren.

Ihr Weg entlang der vereinsamten Straße dürfte sie auch an einem kleinen Plakat vorbeiführen, das jemand an einem Lichtmast angebracht hat: „Kein Krieg“ ist dort in kyrillischer Schrift auf Russisch zu lesen. Die Sympathien in diesem Krieg sind in Finnland klar verteilt.

Die Kulturlandschaft Südkareliens um Imatra und die Universitätsstadt Lappeenranta an der Grenze zu Russland hat sich in den vergangenen 15 bis 20 Jahren von einer abgelegenen Gegend am nordöstlichen Rand Europas zu einer durch den russischen Urlaubs- und Shoppingtourismus boomenden Region verwandelt. „Ab circa 2008 hatten wir hier einen rapide zunehmenden Grenzverkehr“, bestätigt Grenzpolizist Antti Vahe. Seit der russischen Annexion der Krim 2014, dem Krieg im Donbas und auch wegen des Verfalls des Rubels habe dieser allerdings schon wieder nachgelassen.

„Es gibt nicht annähernd so viele Überquerungen wie vor Corona und vor dem Kriegsausbruch“: Antti Vahe, Leiter der Grenzkontrolle, im August. © Quelle: York Schaefer

Die Landstraße 62 ist eine der schönsten, von dichten Kiefern- und Birkenwäldern gesäumten Strecken in Finnlands riesigem Seengebiet Saimaa. Hier, in der Nähe zum Grenzübergang nach Russland, sieht das etwas anders aus: Es sind kaum Autos unterwegs, man fährt an geschlossenen Supermärkten vorbei, die vor Jahren wegen des wachsenden Tourismus gebaut wurden. Auf den verwaisten Parkplätzen stapeln sich erste kleine Müllberge, Kinder nutzen den üppigen Platz für Stunts mit Fahrrädern und Skateboards.

Auch in Lappeenranta, dem Verwaltungssitz der Region mit etwa 73.000 Einwohnern, sind die Zeiten mit Busladungen voller russischer Touristen vorbei. Stattdessen schallt abends die ukrainische Nationalhymne durch die Außenlautsprecher am Rathaus. In dem dreistöckigen, schlicht weißen Gebäude aus den frühen Achtzigerjahren war auch schon Wladimir Putin zu Gast – während seiner kurzen Zeit als russischer Premierminister. Das erzählt Bürgermeister Kimmo Jarva, ein in Lappeenranta als volksnah geltender Mann um die fünfzig Jahre, seit 2011 im Amt. In dessen Selbstdarstellung auf der Homepage der Stadt wurde der russische Einkaufstourismus vor wenigen Monaten noch als wirtschaftlich wichtiges Standbein für die Region dargestellt. Inzwischen liegen die Geschäfte und der rege Austausch vor allem mit Sankt Petersburg komplett auf Eis.

„Die Dinge haben sich schon mit der Annexion der Krim drastisch verändert, heute sind alle Kontakte nach Russland eingefroren“, sagt Jarva. Und die waren mal sehr umfangreich: Vor der Corona-Pandemie kamen täglich bis zu 4000 Besucherinnen und Besucher aus Russland nach Lappeenranta, die auf 150.000 Quadratmetern Verkaufsfläche Dinge wie Kinderkleidung und besondere Lebensmittel kauften. Rund 90.000 Hotelübernachtungen verbuchte die Stadt pro Jahr. „Wir verlieren einen großen Teil der Einnahmen aus dem Einkaufstourismus und den Übernachtungen“, erklärt Mirka Rahman, zuständig für das Tourismusmarketing in Lappeenranta.

Kimmo Jarva ist Bürgermeister von Lappeenranta. © Quelle: York Schaefer

Projekte sind gestoppt

Programme wie die Cross Border Corporation (CBC) über die wirtschaftliche und soziale Entwicklung in der Grenzregion zwischen Südostfinnland und den Regionen Sankt Petersburg und Leningrad mit einem Volumen von 77,5 Millionen Euro sind gecancelt. Weitere 90 Millionen Euro für den Ausbau des Saimaa-Kanals für größere Schiffe hat die Regierung in Helsinki vorerst eingefroren.

Die allermeisten Unternehmen in der Region verstehen laut Bürgermeister Jarva und Tourismusmanagerin Rahman, dass die politische Botschaft an Russland momentan wichtiger ist als wirtschaftliche Interessen. Auch Hanne Rautio, einzige Angestellte in einem kleinen Einkaufsladen mit angeschlossener Kneipe im ländlichen Utula auf der Halbinsel Kyläniemi, sieht das so. Viele Russen kamen als Touristen hierher und besitzen ein Sommerhaus am Saimaa-See. Nun sind sie nicht mehr da, die Einnahmen fehlen.

„Man muss auf die Bedrohung durch Russland reagieren und die Folgen als Gesellschaft mittragen“, sagt die Verkäuferin, die mit einzelnen Russen vor Ort nie ein Problem hatte. „Wir hatten hier in der Grenzregion aber schon immer eine realistisch abwartende Haltung zu unserem Nachbarn“, erklärt Rautio. Der Nato hätte Finnland ihrer Meinung nach schon vor Jahren beitreten sollen. Inzwischen ist der Beitritt breiter gesellschaftlicher Konsens.

Auch im Rathaus von Lappeenranta gibt man sich kämpferisch: „Wir hängen nicht nur von den Russen ab“, betont Mirka Rahman. Man habe viele Gäste aus Deutschland und Italien, außerdem eine Universität mit starker internationaler Ausrichtung.

Dort arbeitet auch Tanja Karppinen als Koordinatorin für ausländische Studierende. Ehrenamtlich ist sie die Vorsitzende der Finnisch-russischen Gesellschaft in Lappeenranta und kennt die von Verunsicherung und Vorsicht geprägte Gefühlslage der etwa 3200 russischsprachigen Menschen in der Stadt. „Viele haben Eltern oder Großeltern in Russland. Wenn sie in Finnland über den ‚Krieg‘ statt über die ‚militärische Spezialoperation‘ sprechen, kann es zu Unannehmlichkeiten für die Familien in Russland kommen“, erklärt sie in einem Skype-Interview. Sind Handys oder Tabletts in der Nähe, werde das Thema komplett vermieden.

Kämpferisch trotz schwieriger Lage

Die Mehrheit der Menschen aus der russischen Community, die auch Finnisch oder Englisch sprechen und westliche Nachrichten konsumieren, seien gegen den Krieg. Viele unterstützten sogar ukrainische Geflüchtete, sagt Karppinen, die als eine Art Sprachrohr für die russischsprachige Gemeinschaft in der Stadt auftritt. Auch wenn die Anfeindungen durch finnische Bürger inzwischen weitestgehend aufgehört haben, Interviews mit westlichen Medien geben viele finnische Russen wegen der möglichen Konsequenzen nur ungern.

Eine Erfahrung, die man auch im direkten Kontakt mit diesen Menschen machen kann. Bei einem Mittelalterfestival in Lappeenranta entwickelt sich ein Gespräch mit einem russischen Kunsthandwerkspaar aus Helsinki. Man ist freundlich, aber sehr zurückhaltend mit Äußerungen zum Krieg, auch eine Verwandte vor Ort in Lappeenranta ist nicht zu einem Treffen bereit. Am Telefon verweist sie auf ihren christlich-orthodoxen Glauben, auf ihre Liebe für Freunde in Finnland, Russland, den USA – und in der Ukraine, wie sie betont.

Auf Zusammenhalt trotz aller Schwierigkeiten setzt auch Tanja Karppinen. „Die russische Sprache und die russische Kultur bleiben wichtig“, betont die Vorsitzende der Finnisch-russischen Gesellschaft, die in Lappeenranta etwa 500 und in ganz Finnland etwa 7000 Mitwirkende hat. Seit Kriegsbeginn habe man zwar Mitglieder verloren, die Arbeit der Gesellschaft sei aber heute trotz oder gerade wegen der stark eingeschränkten Kontakte nach Russland besonders wichtig.

„Russland wird immer unser Nachbar bleiben“, sagt Reisebürobetreiberin Kirsti Laine aus Lappeenranta am Telefon. Sie zitiert die finnische Ministerpräsidentin Sanna Marin: „Wir haben keine Zeit, Russland zu hassen.“