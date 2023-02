﻿„Wir lassen uns nicht unterkriegen“: über junge, jüdische Politik in Deutschland

Berlin. RND: Sie haben ein Buch über junge jüdische Politik in Deutschland geschrieben. Gibt es so etwas wie eine jüdische Politik überhaupt?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ruben Gerczikow: Ich möchte darauf mit einem Jein antworten. Es gibt nicht die eine jüdische Politik – dafür ist das Judentum in all seinen Facetten viel zu divers. Aber jüdische Werte und eine jüdische Sozialisation können die Politik beeinflussen. Das haben die Interviews, die wir für unser Buch mit politisch aktiven Jüdinnen und Juden geführt haben, deutlich gezeigt. Das können Werte sein wie Tikkun Olam – die Reparatur oder Verbesserung der Welt. Je nachdem, welche politischen Überzeugungen jemand hat, lassen sich diese Werte aber unterschiedlich interpretieren. Es gibt auf jeden Fall eine vom Judentum beeinflusste Politik.

Monty Ott: Ich würde auch sagen, es gibt jüdische Politiken. Wir haben uns bewusst entschieden, im Buch verschiedene Perspektiven zu zeigen, die ein breites demokratisches Spektrum abbilden. Dieses Spektrum zu zeigen, soll auch den vielen vereinnahmenden Debatten entgegenwirken. Immer wieder wird versucht, bestimmte politische Positionen als „die“ jüdische Perspektive darzustellen. Nach dem Prinzip: Ein Jude sieht es so wie ich, darum habe ich recht.

Ruben Gerczikow Ruben Gerczikow ist Autor und Kommunikationswissenschaftler. Er arbeitet für das American Jewish Committee in Berlin und publiziert regelmäßig zum Thema Antisemitismus. Von 2019 bis 2021 war er Vizepräsident der European Union of Jewish Studentes und der Jüdischen Studierendenunion Deutschlands.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Herr Gerczikow, Sie sprachen gerade Tikkun Olam an – das Reparieren der Welt. Welche Bedeutung haben solche religiösen Prinzipien?

Ruben Gerczikow: Tikkun Olam geht davon aus, dass wir alle die Welt ein bisschen besser machen können. Das lässt sich auf ganz verschiedene Weisen interpretieren. Leah Luwisch, eine junge Grünen-Politikerin aus Frankfurt am Main, nimmt das etwa zur Grundlage, um über Klimaschutz und die Klimakrise zu sprechen. Über die Rettung der Welt durch nachhaltiges Leben. Selbst viele Jüdinnen und Juden, die nicht religiös sind, ziehen ihre Lehren aus der religiösen Geschichte und den Traditionen des Judentums.

Weil diese Geschichte in den Familien weitergetragen wird?

Monty Ott: Zum einen haben unsere Interviewpartnerinnen und -partner die Familie als Ort dafür genannt. Alle, mit denen wir gesprochen haben, wurden aber auch durch jüdische Kinder- und Jugendarbeit beeinflusst. Dieses starke und wichtige jüdische Ehrenamt empowert auch viele, später mitgestalten und sich in demokratische Prozesse einbringen zu wollen.

Ruben Gerczikow: Diese Jugendarbeit ist sehr prägend in der jüdischen Community in Deutschland. Viele, die selbst durch diese Jugendorganisationen gegangen sind, die an Machanot – Kinder- und Jugendfreizeiten – teilgenommen haben, wollen anschließend etwas zurückgeben und engagieren sich selbst. Das heißt, das Ehrenamtsprinzip, das sich auch in politischen Parteien und Initiativen wiederfindet, haben viele jüdische Jugendliche in ihrem Leben bereits kennengelernt.

Monty Ott Monty Ott ist Autor, Politik- und Religionswissenschaftler und Aktivist und arbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Deutschen Bundestag. Er publiziert regelmäßig zu tagespolitischen Themen und engagiert sich in der antisemitismuskritischen Bildungsarbeit. Von 2018 bis 2021 war er Gründungsvorsitzender des Vereins Keshet Deutschland, in dem sich queere Jüdinnen und Juden zusammengeschlossen haben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Welche Rolle spielt das Religiöse in diesen Jugendorganisationen?

Ruben Gerczikow: Die Religion spielt überall eine Rolle. Das wird aber unterschiedlich ausgelebt. Bei den Machanot mancher Organisationen gibt es nicht den Anspruch, dass Shabbat gehalten wird. Bei denen der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland wird dagegen Shabbat gehalten, es gibt Morgengottesdienste und das Essen ist strikt koscher. Es gibt ein großes Spektrum, in dem die Religion mal eher traditionell orthodox und mal auf eine säkularisiertere Weise ausgelebt wird.

Monty Ott: Neben der organisierten jüdischen Jugendarbeit verschiedener Organisationen findet ein Leben statt, das genauso Teil des pluralen Judentums in Deutschland ist. Auch wenn Menschen zu Machanot der Zentralwohlfahrtsstelle fahren oder einer orthodoxen Gemeinde angehören, bedeutet das nicht, dass sie sich selbst als orthodox definieren oder eine bestimmte Religiosität haben. Das heißt erst einmal nur, dass sie einen Bezug zu einer bestimmten Gemeinde oder einer Tradition haben – das kann sich aber ganz unterschiedlich auswirken.

Monty Ott (links) und Ruben Gerczikow lesen aus ihrem Buch. © Quelle: Felix Huesmann/RND

Welche Rolle spielt das Jüdischsein für junge Menschen bei der Entscheidung, in einer Partei aktiv zu werden?

Monty Ott: Viele, mit denen wir gesprochen haben, beziehen sich auf jüdische Geschichte oder auf jüdische Persönlichkeiten in ihren Parteien oder der Geschichte. Und gleichermaßen thematisieren sie dort auch Leerstellen. Der Bundestag soll die Bevölkerung repräsentieren. Gemessen daran gab es in der Geschichte der Bundesrepublik nur wenige jüdische Abgeordnete. Je nachdem wie sie die eigene Jüdischkeit verstehen, spielt sie bei unseren Interviewpartnerinnen und -partnern auf jeden Fall eine Rolle. Es ist aber auf keinen Fall so, dass ihre ganze Politik nur daraus besteht, etwas für jüdische Communities zu erreichen. Diese Menschen bringen sich in den unterschiedlichsten Bereichen ein, machen zum Beispiel Bildungs- oder Umweltpolitik.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Finden die Interessen und Perspektiven von Jüdinnen und Juden in der deutschen Parteienlandschaft genügend Platz?

Ruben Gerczikow: Das ist eine schwierige Frage. Gerade wenn ich mir anschaue, wie Antisemitismusdebatten geführt werden, würde ich sie oftmals mit Nein beantworten. Da geht es häufig nicht um Antisemitismus und das Befinden von Jüdinnen und Juden, sondern darum, nur den Antisemitismus der anderen zu sehen. Dadurch wird Antisemitismus zu einem gesellschaftspolitischen Werkzeug, um den politischen Gegner zu kritisieren – während der Antisemitismus in den eigenen Reihen nicht gesehen oder relativiert wird. Dabei wissen wir auch aus Umfragen, dass es Antisemitismus in jeder politischen Partei und auch unter den Anhängerinnen und Anhängern der demokratischen Parteien gibt.

Monty Ott: Ich glaube, es ist besser und schlechter zugleich geworden. Auf der einen Seite erleben wir diese Instrumentalisierung, wie es ja auch die letzten großen kulturpolitischen Debatten, etwa um die Documenta, gezeigt haben. Gleichermaßen erleben wir aber auch, dass es immer mehr Politikerinnen und Politiker gibt, die diese Leerstellen erkennen und das auch in ihren Parteien problematisieren.

Ruben Gerczikow: Es ist außerdem eine positive Entwicklung, dass es mittlerweile in fast allen Bundesländern Antisemitismusbeauftragte gibt, die auch für jüdisches Leben zuständig sind. Das zeigt, dass es mittlerweile eine größere Aufmerksamkeit dafür in der Politik gibt.

Jüdinnen und Juden werden häufig nur dann als Ansprechpartner der Politik gesehen, wenn es um Israel, Antisemitismus oder die Shoah geht. Monty Ott

Jüdische Stimmen werden in der deutschen Mehrheitsgesellschaft vor allem dann gehört, wenn es um Antisemitismus oder das Gedenken an die Shoah geht. Ist der deutsche Blick auf jüdisches Leben zu verengt?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Monty Ott: Ja, Jüdinnen und Juden werden häufig nur dann als Ansprechpartner der Politik gesehen, wenn es um Israel, Antisemitismus oder die Shoah geht. Diesem Ansatz widersprechen wir mit unserem Buch sehr deutlich und zeigen politische Perspektiven aus unterschiedlichen Sphären der Gesellschaft. Ob das fanpolitische, umweltpolitische oder kulturpolitische Belange sind. Es gibt so viele jüdische Organisationen, die eine aktive Kulturpolitik betreiben oder sich in Bündnissen zu verschiedenen Themen engagieren. Es gäbe genug Gelegenheiten, diese auch dann anzufragen, wenn es nicht um die drei anfangs genannten Themen geht.

Herr Ott, Sie haben 2018 Keshet Deutschland mitgegründet, einen Verein queerer Jüdinnen und Juden. Welche Rolle spielen LGBT-Themen in der jüdischen Community in Deutschland?

Monty Ott: Der Verein ist auch aus einer Arbeitsgruppe innerhalb der Jüdischen Studierendenunion Deutschland und der Initiative einiger engagierter queerer Jüdinnen und Juden hervorgegangen. Uns hat damals eine überregionale Organisation queerer Jüdinnen und Juden gefehlt – die letzte war zwölf Jahre zuvor inaktiv geworden. Eine Person, die an einem unserer Seminare teilgenommen hat, sagte mal: Wenn ich durch meine Heimatstadt laufe, kann ich in der Öffentlichkeit weder queer noch jüdisch sein. Wenn ich in die Gemeinde gehe, kann ich nicht queer sein. Und wenn ich in queere Räume gehe, kann ich nicht jüdisch sein. Es fehlte also an Räumen, in denen diese Person ihre eigene Identität erkunden konnte. Als ich noch in Hannover lebte, hatte ich mit meiner Gemeinde Glück, aber auch mir fehlten oft Gleichgesinnte. Unsere Hauptpriorität als Verein ist die psychosoziale Unterstützung. Danach folgen Aufklärung und Sensibilisierung in jüdischen Communities und gesamtgesellschaftliche Bildungsarbeit.

Treffen Sie in den Gemeinden eher auf Offenheit, oder auf Widerstände?

Monty Ott: Das Ziel unseres Vereins ist, dass es ihn irgendwann nicht mehr braucht – weil die gesamten jüdischen Communities queer-inklusiv sind. Und ich glaube, wir sind auf einem guten Weg dorthin. Ich habe viele sehr offene Menschen getroffen und es sind auch nicht immer nur die jüngeren. Ich habe auch 70- bis 80-Jährige kennengelernt, die gesagt haben: Ich verstehe das nicht, aber ich bin hier, um dir zuzuhören. Natürlich gibt es auch Menschen, die weniger offen sind. Man sollte sich aber auch hier vor einfachen Schlüssen und dem erhobenen Zeigefinger hüten: Wir haben in meiner Vorstandszeit mit vielen Menschen aus allen großen jüdischen Strömungen und Institutionen gute Gespräche geführt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der antisemitische und rassistische Anschlag von Halle hat viele Menschen innerhalb und außerhalb der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland schockiert. Was hat dieser Tag für die jüdischen Gemeinden und auch für jüdische Politik verändert?

Ruben Gerczikow: Zumindest für unsere Generation war der Anschlag von Halle das Aufreißen der Narbe, die sich Shoah nennt. Es gab schon zuvor antisemitische Morde und Gewalttaten in der Geschichte der BRD. Aber für mich war das der erste rechtsterroristische, antisemitische Anschlag, der sich so nah angefühlt hat. Weil er live im Internet gestreamt wurde, weil der Täter ausgerechnet Jom Kippur gewählt hat, den höchsten jüdischen Feiertag. Und in meinem Fall auch, weil ich so viele der Menschen kenne, die an diesem Tag in der Synagoge waren. Halle hat die jüdische Gemeinschaft dafür sensibilisiert, was für ein Sicherheitsfaktor die Polizei ist – beziehungsweise das Fehlen der Polizei. Der Anschlag hat daran erinnert, dass Polizistinnen und Polizisten nicht ohne Grund vor den allermeisten jüdischen Einrichtungen im Land stehen, sondern weil wir immer mit der Gefahr leben müssen, Ziel eines antisemitischen Anschlags zu werden. Dass die Polizei die Bitte der Gemeinde in Halle nach Schutz an Jom Kippur zuvor abgelehnt hatte, hat zu einem großen Vertrauensverlust in die deutschen Sicherheitsbehörden geführt. Gleichermaßen hat Halle zu einer enormen Politisierung sowohl von Überlebenden des Anschlags als auch von anderen Jüdinnen und Juden geführt. Daraus sind großartige Bündnisse entstanden, wie das „Festival of Resilience“, das Halle-Überlebende 2020 zum ersten Jahrestag ins Leben gerufen haben. Dort wurden bewusst auch Überlebende und Angehörige des Anschlags von Hanau und des rassistischen Brandanschlags in Mölln 1992 eingeladen. Es geht dabei um gegenseitige Solidarität – und auch darum, dass die Rolle des Antisemitismus nicht vergessen wird, wenn über rechtsextreme Gewalt gesprochen wird.

„Wir lassen uns nicht unterkriegen“ – Junge jüdische Politik in Deutschland ist im Verlag Hentrich & Hentrich erschienen. ISBN: 978-3-95565-557-0