﻿Wird Deutschland jetzt Kriegspartei?

Seit dem Leopard-2-Beschluss wachsen in Deutschland eine neue Beklommenheit und eine neue Begriffsverwirrung. Liegt darin schon eine Kriegserklärung an Russland? Völkerrechtlich lautet die kurze Antwort: nein. Die UN-Charta würde sogar noch weiter gehende Militärhilfen für die angegriffene Ukraine zulassen - auch Flugzeuge, Raketen und Schiffe.

In dieser Woche gab es klare Anzeichen, dass Annalena Baerbock in Wahrheit doch nicht „aus dem Völkerrecht kommt“, wie sie es vor der Bundestagswahl mal gesagt hatte, in leichter Übertreibung ihres akademischen Werdegangs. Sonst hätte die deutsche Außenministerin ihre Äußerungen am Dienstag in einer Debatte des Europarats in Straßburg wohl sorgfältiger gewählt.