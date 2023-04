Wird er Putins Nachfolger? Wagner-Chef Prigoschin will Partei übernehmen

Das der Mann vor Ehrgeiz geradezu überbordet, ist allgemein bekannt: Jewgeni Prigoschin, Chef und Finanzier der berüchtigten Wagner-Gruppe, die in Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine eine zentrale militärische Rolle spielt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Jetzt berichtet das russische Internetmedium Meduza mit Sitz im lettischen Riga, der langjährige Putin-Vertraute und Millionär plane die Übernahme einer Partei – um seine langjährigen politischen Ambitionen umzusetzen. „Anstatt eine neue Partei zu gründen hofft er, die Kontrolle über einen großen Verband einer bestehenden Partei zu übernehmen“, schreibt Meduza unter Verweis auf Quellen aus dem Umfeld des Geschäftsmanns.

+++ Alle Entwicklungen zum Krieg gegen die Ukraine im Liveblog +++

„Gerechtes Russland“ war einmal eine sozialdemokratisch geprägte Partei – Anfang des Jahrtausends als parlamentarische Opposition zur Regierung und zur Regierungspartei „Einiges Russland“ gegründet. Doch die Phase der Opposition hat diese Partei unter ihrem Vorsitzenden Sergei Mironow längst hinter sich gelassen. Spätestens nach der Krim-Annexion 2014 schwenkte sie auf einen radikal antiliberalen, sowjet-nostalgischen und nationalistischen Kurs um.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Prigoschin pflegt seit Jahren enge Kontakte zur Partei und zu Mironow. Vieles spricht dafür, dass es bei „engen Kontakten“ nicht bleibt. Das sorgt für Unruhe.

Der Krisen-Radar RND-Auslandsreporter Can Merey und sein Team analysieren die Entwicklung globaler Krisen im neuen wöchentlichen Newsletter zur Sicherheitslage. Jetzt kostenlos anmelden und in Kürze die erste Ausgabe erhalten. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

So kam es bereits zu zahlreichen Austritten gemäßigterer Parteimitglieder – laut Meduza gaben Anfang April 2023 vier Fraktionsmitglieder im St. Petersburger Stadtparlament ihr Parteibuch zurück.

Früher gehörte ich einer anderen Partei an – einer sozialistischen, sozialdemokratischen, deren Name mit der Idee der sozialen Gerechtigkeit verbunden war. Es löste große Probleme für kleine Leute. Marina Shishkina, Vize-Vorsitzende des St. Petersburger Stadtparlaments

„Früher gehörte ich einer anderen Partei an – einer sozialistischen, sozialdemokratischen, deren Name mit der Idee der sozialen Gerechtigkeit verbunden war. Es löste große Probleme für kleine Leute. Ich gehörte einer Partei intellektueller und professioneller Politiker an, die in einem offenen, toleranten und aufgeklärten St. Petersburg geboren wurden. Leider hat sich die Agenda der Partei in letzter Zeit in eine Richtung verschoben, die nicht meinem Verständnis der Idee von Gerechtigkeit entspricht“, begründete Marina Shishkina, Vize-Vorsitzende des Stadtparlaments, ihren Austritt.

Wochen zuvor hatte sie die Allianz von Prigoschin und Parteichef Mironow, der sich schon mal mit einem Vorschlaghammer ablichten ließ, dem Symbol der Wagner-Söldner, offen kritisiert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Prigoschin selbst hat auf Meduza-Nachfrage über seine Kontakte zu Mironow informiert: „Ja, ich habe Herrn Mironow besucht, um mir die Füße auf der Fußmatte am Eingang seines Büros, die das Porträt des amerikanischen Präsidenten zeigt, abzutreten. Wir sprachen über die Unterstützung, die seine Partei ‚Gerechtes Russland‘ mir und meiner privaten Milizenarmee in der militärischen Spezialoperation zukommen lassen kann. Danach sprachen wir über Ereignisse in der Welt, über Frauen und anderen Unsinn.“

Einfluss über die Parteifinanzen

Für Prigoschin könnte „Gerechtes Russland“ die einmalige Gelegenheit bieten, in der russischen Politik Fuß zu fassen. Bei den letzten russischen Parlamentswahlen im September 2021 hatte die Partei mit 7,46 Prozent den Wiedereinzug in die Duma geschafft, ist dort jetzt mit 19 Abgeordneten vertreten. Laut den Meduza-Quellen könnte der millionenschwere Prigoschin versuchen, über die Parteifinanzen die Kontrolle der Partei zu übernehmen.

An den politischen Ambitionen des Wagner-Bosses gibt es keine Zweifel: Seit Monaten attackiert er vor allem den Petersburger Gouverneur Alexander Beglow, einen Kandidaten der Putin-nahen Partei „Einiges Russland“, weil dieser Prigoschins zahlreiche Unternehmen bei öffentlichen Aufträgen nicht mehr vorzieht.

Attacken auf St. Petersburger Gouverneur

Nach dem Anschlag auf den kremlnahen Militärblogger Wladlen Tatarski am 2. April in einem Café Prigoschins polterte der Wagner-Boss mit wilden Tiraden gegen den St. Petersburger Gouverneur, den er als „Drecksack“ bezeichnete, der in der Stadt fehl am Platze sei. „Er ist absolut nutzlos“, so Prigoschin, der sogar Strafermittlungen gegen Beglow forderte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Unklarheit herrscht, wie Präsident Wladimir Putin über Prigoschins Ambitionen und seine Attacken gegen Repräsentanten der Kreml-Partei denkt. Auch der von Prigoschin immer wieder attackierte Verteidigungsminister Sergei Schoigu hat ein Parteibuch von „Einiges Russland“ – Putin allerdings hat keins.

Dennoch ist die Partei eine Konstruktion des Langzeitpräsidenten, sozusagen das parlamentarische Fundament seiner Macht. Unter den Funktionären der Kreml-Partei ist der zwielichtige Aufsteiger Prigoschin dagegen verhasst. Nur die lange Freundschaft mit Putin, der als junger Vize-Bürgermeister in St. Petersburg in Prigoschins Restaurant regelmäßig verkehrte, schützt den 61-Jährigen vor der Rache des Establishments.

Die Position des (Kreml-nahen) politischen Blocks ist es, ihn möglichst nicht in die Politik zu lassen. Sie haben ein wenig Angst vor ihm und finden ihn eine unbequeme Person. Sergei Markow, Ex- Kreml-Berater

„Die Position des (Kreml-nahen) politischen Blocks ist es, ihn (Prigoschin) möglichst nicht in die Politik zu lassen. Sie haben ein wenig Angst vor ihm und finden ihn eine unbequeme Person“, äußerte Sergei Markow, ein ehemaliger Kreml-Berater, gegenüber Reuters.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In der russischen Öffentlichkeit ist Prigoschins Image ambivalent – von Nationalisten, den einflussreichen Kriegsbloggern, von Westhassern und Antiliberalen wird er verehrt, doch vielen in Russland gilt er als undurchschaubar, unkontrollierbar, zu radikal.

Wagner-Chef Prigoschin sieht Verräter im Kreml und fordert YouTube-Verbot Der Chef der berüchtigten Söldnertruppe Wagner sieht „Verräter ihres Volkes und ihres Landes“ im Umfeld von Kreml-Chef Wladimir Putin. © Quelle: dpa

Als Putin-Erbe skrupelloser

Allem Anschein nach könnte er die kleine Partei aus dem 7-Prozent-Tal führen – wenn man ihn ließe. Politisch würde er sich als Putin-Erbe präsentieren, nur eben ein wenig konsequenter und skrupelloser. Folge wäre wohl auch eine stärkere Polarisierung, sprich Spaltung der Gesellschaft. Momentan ist Prigoschins stärkster Trumpf, aber auch sein wirksamster Schutz, der Krieg und das militärische „Menschenmaterial“, was seine Wagner-Gruppe dem Putin-Regime zur Verfügung stellt.

„Alles wird von den Erfolgen oder Misserfolgen auf dem Schlachtfeld abhängen“, sagte eine von Meduza zitierte Quelle.