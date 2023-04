Alle Jahre wieder: Die Union diskutiert über die Kanzlerkandidatur

Wer Markus Söder fragt, ob er Kanzlerkandidat der Union werden will, der hört meist die gleiche Antwort – und zwar, dass das Thema Kanzlerschaft für ihn erledigt sei und dass er seine Kraft Bayern widme. Das klingt verdächtig nach dem Satz, sein Platz sei in Bayern, den er 2020 sagte. Einige Monate später bewarb er sich doch für die Unions­kanzler­kandidatur. Und heute baut der CSU-Chef und bayerische Ministerpräsident in seinen Antworten oft noch kleine Einschränkungen ein, die aufhorchen lassen. Zum Beispiel gegenüber dem „Münchner Merkur“ im Januar: „Der Parteivorsitzende der CDU hat innerhalb der CDU den klaren Führungs­anspruch. Die CDU wiederum hat im Normalfall den Vorrang gegenüber der CSU“, sagte Söder.

Im Normalfall. Wegen solcher Formulierungen ist die Skepsis bei CDU-Politikern groß, ob Söder tatsächlich mit dem Kapitel abgeschlossen hat. Seine Attacken im Wahlkampf 2021 auf den damaligen eigenen Kanzlerkandidaten Armin Laschet nahmen ihm viele bitter übel. Das habe die Union den Wahlsieg gekostet. Ein erneuter Anlauf wäre umso riskanter für Söder. Bei CDU-Chef Friedrich Merz erscheint hingegen klar, dass er die Kanzler­kandidatur übernehmen will. Jedenfalls glauben viele Christdemokraten, dass es auf ihn hinauslaufen wird. Es wäre seine letzte Chance: Zur nächsten Bundestags­wahl wäre er fast 70 Jahre alt. Und als Partei- und Fraktionschef habe er ohnehin das erste Zugriffsrecht, heißt es.

Merz ist offizieller Favorit

Das betonten jüngst zwei führende CDU-Politiker. Der Unions­fraktions­manager Thorsten Frei sagte dem „Spiegel“, Merz müsse in zweieinhalb Jahren Spitzenkandidat der Union werden. Er sei der „exzellente Kandidat“. CDU-Vize Carsten Linnemann ergänzte: „Ich halte Friedrich Merz für den besten Kandidaten, um dieses Land wieder nach vorne zu bringen.“ Und es dauerte nicht lange, bis sich CSU-Landesgruppen­chef Alexander Dobrindt in die Debatte einmischte: „Für mich ist klar, dass die Entscheidung zur Kanzler­kandidatur im Jahr 2024 fallen muss“, sagte er der Funke-Mediengruppe.

Damit sprach Dobrindt etwas aus, das eigentlich schon lange bekannt ist: Merz hatte in den vergangenen Monaten mehrmals gesagt, dass die Entscheidung im Spätsommer 2024 fallen werde und damit ein Jahr vor der Bundestagswahl. Früher soll sie nicht getroffen werden, weil die Union erst mal die Europawahl im Frühjahr 2024 abwarten will.

Auch Daniel Günther gilt als Option

Hinter vorgehaltener Hand werden neben Merz noch andere Namen für den Posten genannt. Beispielsweise Daniel Günther, der Minister­präsident von Schleswig-Holstein. Günthers CDU hatte bei der Landtagswahl 2022 43,4 Prozent erreicht. Der Regierungschef gilt als besonders liberal – sein Spitzname innerhalb der Partei: Genosse Günther. In CDU-Kreisen heißt es aber, dass Günther als Kanzler­kandidat etwa bei den Ostverbänden nicht vermittelbar sei. Ein Doppel­interview, das er mit Thüringens Minister­präsident und Linken-Politiker Bodo Ramelow einst geführt hatte, kreidet man ihm bis heute an.

Ein anderer Name, der immer wieder auftaucht: Hendrik Wüst, Regierungs­chef von Nordrhein-Westfalen. Der Wahlsieg der NRW-CDU mit 35,7 Prozent im Jahr 2022 festigte seinen Status als starker Mann in der CDU. Ohnehin wird eine so große Entscheidung wie die Kanzler­kandidatur in der CDU nicht ohne den NRW-Landesverband gefällt, den mächtigsten aller CDU-Landesverbände.

Wüst grenzt sich von Merz ab

In der Partei gilt Wüst als Teil der neuen CDU-Generation. Dass er einen anderen Politikstil pflegt, zeigt sich etwa, wenn er über Integrations­probleme spricht: Es bringe überhaupt nichts zu sagen, Kinder hätten „diesen oder jenen Hintergrund“, sagte der CDU-Politiker kürzlich und mahnte: „Das sind unsere Kinder.“ Kurz zuvor hatte Friedrich Merz in einer Talkshow über nicht integrierte Kinder von Migranten von „kleinen Paschas“ gesprochen. Wüst grenzt sich von Merz ab, auch wenn er das öffentlich nie sagen würde.

Ob Wüst allerdings schon zur nächsten Wahl den Hut in den Ring wirft, gilt als fraglich. Auf die Frage, ob er als Kanzler­kandidat zur Verfügung steht, sagte er jüngst: „Für mich gibt’s aktuell sehr, sehr klare Aufgaben. Ich konzentriere mich mit voller Kraft darauf, das Beste für Nordrhein-Westfalen zu erreichen.“ Sein Platz ist demnach in NRW – so wie Söders Platz in Bayern ist. Aktuell.