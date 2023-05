﻿Mecklenburg-Vorpommern verzeichnet erhöhte Aktivitäten von Luftwaffe und Marine

Rostock/Laage. Mehr als ein Jahr ist es her, dass Russland seinen großflächigen Angriffskrieg gegen die Ukraine gestartet hat. Die Auswirkungen sind bis nach Mecklenburg-Vorpommern zu spüren. Bürgerinnen und Bürger fürchten, die Region könnte zum Nebenkriegsschauplatz werden. Denn: Immer öfter hallen laute Überschallknalle über ihre Häusern hinweg.

2022 wurden mehr als 28.000 Flugbewegungen im Luftraum des Flughafens Rostock-Laage – einem von insgesamt vier Eurofighter-Standorten der Luftwaffe – registriert. Das teilt das Luftwaffengeschwader 73 „Steinhoff“ mit. Damit habe sich die Zahl der Starts, Landungen und Anflüge im Vergleich zu den Vorjahren verdoppelt.

Mehr Fluglärm rund um den Fliegerhorst Laage

Gleichermaßen seien die Fluglärm-Beschwerden gestiegen, wie Oberstleutnant Wolfgang Lechner vom Luftfahrtamt der Bundeswehr bestätigt. Zuletzt sorgten laute explosionsartige Geräusche am Montag, dem 1. Mai, landesweit für große Aufruhr und Anrufe bei den Notrufzentralen.

Ein Passagierflugzeug ohne Funkkontakt musste von zwei Eurofightern abgefangen werden. „Weil das Flugzeug schon an uns vorbeigeflogen war, mussten die Piloten ihn erst einmal einholen“, berichtet Kommodore Gerd Schnell. Und das sei nur mit Überschall möglich gewesen. Ein Routine-Einsatz.

Eurofighter-Piloten trainieren wieder mehr in Rostock-Laage

Bezüglich des zunehmenden Lärms rund um den Fliegerhorst Laage gibt Schnell Entwarnung. Die Gefahr, Mecklenburg-Vorpommern könnte sich zum Nebenkriegsschauplatz entwickeln, sehe er nicht. „Diese Sorge halte ich für unbegründet.“ Die Berührungspunkte seien gering. Russische Flieger seien bisher nur im internationalen Ostseeraum identifiziert worden.

Dass in den vergangenen Monaten vermehrt Flüge stattgefunden haben, liege am Ausbildungsbetrieb für die Eurofighter-Piloten, der nach der Corona-Pandemie zugenommen habe. Auch die Verlegung des Geschwaders aus Wittmund an die Ostsee trage seinen Teil bei. „Wenn zwei Verbände an einem Ort trainieren, macht sich das bemerkbar. Wir brauchen aber entsprechend viele Flugstunden“, so der Kommodore abschließend.

Deutsche Marine erhöht Präsenz auf der Ostsee

Viel Bewegung herrscht derzeit auch auf der Ostsee. Die gesamte Deutsche Marine konzentriere sich aktuell nach eigenen Angaben auf den Auftrag, die Menschen in Deutschland sowie Verbündete zu schützen. Erst am 24. Februar habe der Inspekteur daher „alles in Richtung Osten auslaufen lassen, was schwimmen kann“, heißt es dazu auf Anfrage der „Ostsee-Zeitung“.

Bei der Operation „Baltic Guards“ werde das Ziel verfolgt, „keine weißen Flecken in der Ostsee aufkommen zu lassen und zu wissen, wo sich der potenzielle Gegner bewegt“, erklärt ein Marine-Sprecher. „Im täglichen Umgang mit der russischen Marine sehen wir absolutes Normverhalten. Alles was die Deutsche Marine macht, soll Ruhe schaffen.“ Und bekräftigt: „Bis hierher und nicht weiter.“

Dieser Artikel ist zuerst bei der „Ostsee-Zeitung“ erschienen.