﻿Eine Chance für Schwarz-Grün?

Während die Stimmung in der Ampel zu wünschen übrig lässt, gewinnt die Union an Stärke. Doch wer wäre ein geeigneter Partner? Für CDU‑Chef Friedrich Merz könnte am Ende Schwarz-Grün eine Option sein. Vorbilder gibt es immerhin genug.

Berlin. An einem Frühlingsabend im März trifft sich die CDU‑Basis in Schkeuditz in der Nähe von Leipzig. Eine Debatte über den künftigen Kurs der Christdemokraten ist geplant. Die CDU‑Führung steht auf der Bühne, und Parteichef Friedrich Merz muss sich den kritischen Fragen der Mitglieder stellen. Bei einer Wortmeldung geht es um künftige Koalitionen. „Markus Söder macht ja gerade Wahlkampf in Bayern und trifft da ganz klare Äußerungen, eine Koalition mit den Grünen wird er nicht eingehen“, sagt ein CDU‑Mitglied aus Halle an der Saale. „Wäre eine ähnliche Strategie, wie sie Markus Söder fährt, auch für die Bundes‑CDU vorstellbar?“ Der Fragesteller wünscht sich offenkundig eine klare Abgrenzung seiner Partei zu den Grünen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Werden keinen Koalitionswahlkampf führen“: Friedrich Merz, CDU‑Vorsitzender, im März im sächsischen Schkeuditz. © Quelle: Jan Woitas/dpa

Merz macht eine kurze Pause. Dann antwortet er, dass die CDU in der Bundespolitik keinen „Koalitionswahlkampf“ führen werde. „Sondern wir werden einen Wahlkampf führen, der uns in die Lage versetzt, so stark zu sein, dass wir auch mehrere Möglichkeiten haben, auszu­wählen – und dass man vor allen Dingen ohne uns und gegen uns nicht regieren kann.“ Die CDU müsse mit den demokratischen Parteien der politischen Mitte ohnehin gesprächsfähig bleiben, betont der Parteichef, der das Thema so schnell wieder abräumt, wie es aufge­kommen ist.

Söders Grünen-Bashing kommt an

Zwar wendet sich die kleinere Schwesterpartei CSU derzeit vehement gegen die Grünen. Söder will als Ministerpräsident den Eindruck erwecken, dass die Berliner Ampelkoalition eine Anti-Bayern-Politik betreibt – die Grünen sind bekanntlich Teil der Koalition. Außerdem hat der CSU‑Vorsitzende im Freistaat mit den Freien Wählern eine für ihn strategisch bessere Koalitionsoption, die von beiden Parteien bevorzugt wird. Und bei der Basis der Freien Wähler kommt das Grünen-Bashing ohnehin gut an. Daher überraschen Söders derbe Angriffe auf die Partei nicht. Die Grünen lebten in einer Verbotswelt, sie hätten den Bezug zur Lebens­realität verloren, seien spießig und illiberal, so der Parteichef jüngst. Konservative Christ­demokraten wie der Vorsitzende der Jungen Union, Johannes Winkel, lehnen Schwarz-Grün ebenfalls vehement ab. „Eine Koalition mit den Grünen ist für die CDU kein Zukunftsmodell“, sagt er im April der „Welt“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Tatsächlich sind die Grünen für die CDU längst eine Option wenn es um die Wahl des Koalitions­partners geht. In Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und Hessen regieren schwarz-grüne Bündnisse. Und in Baden-Württemberg befindet sich die CDU als Junior­partner in einer Koalition mit der Ökopartei. Dass das eine Blaupause für den Bund sein könnte, liegt nahe.

Problem: Die Union müsste erst einmal stärkste Kraft werden. Doch die Chancen stehen aktuell gut. Die SPD hatte nach der Bundestagswahl ein sozialdemokratisches Jahrzehnt vorausgesagt. Laut der jüngsten Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes Forsa liegt die Kanzlerpartei aber nur noch bei 18 Prozent, gleichauf mit den Grünen, während die Union 30 Prozent erreicht.

Im Übrigen ist der Kreis der möglichen Koalitionspartner für die Union klein. Die FDP kämpft mit ihren schlechten Umfragewerten. Eine Neuauflage der schwarz-gelben Koalition erscheint unter den jetzigen Verhältnissen illusionär. Das wissen CDU‑Politiker, die nicht auf die FDP warten wollen, selbstverständlich. Die CDU nutzt derzeit jede Gelegenheit, um die FDP als Stütze für ein linkes Bündnis darzustellen und ihr Wähler abzuknapsen. Hinter vorgehaltener Hand beschweren sich die Liberalen bereits darüber. Der baden-württembergische FDP‑Chef Michael Theurer warf der Union unlängst gar eine „Vernichtungskampagne gegen die FDP“ vor – und zwar ganz offiziell.

Die Gemeinsamkeiten zwischen der SPD und der CDU sind nach den GroKo-Jahren ziemlich aufgebraucht. Ein CDU-Abgeordneter

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mit der SPD will die Union auf keinen Fall wieder koalieren, zu viel Erde wurde in der großen Koalition verbrannt. „Die Gemeinsamkeiten zwischen der SPD und der CDU sind nach den GroKo-Jahren ziemlich aufgebraucht“, sagt ein CDU‑Abgeordneter. „Da ist das Tischtuch auch persönlich zwischen vielen zerschnitten. Ich sehe auch keine gemeinsame Idee, die da für Deutschland entstehen könnte.“

Eine gemeinsame Idee? Die könnte bei Schwarz-Grün gefunden werden. Merz lässt aktuell keine Veranstaltung aus, um zu betonen, wie wichtig die Klimapolitik für die CDU ist. Auch in Schkeuditz muss er die Mitglieder daran erinnern. Es klingt oft wie eine Mahnung an die eigene Partei, das Thema endlich ernst zu nehmen. Er weiß, wenn sie es nicht tut, kann sie bei der nächsten Bundestagswahl einpacken.

Die Ampel? „Eine Kohlekoalition“

Auch deswegen knöpft sich die CDU die Grünen gerade besonders vor. Weil die Grünen die Abschaltung der Atomkraftwerke durchgesetzt haben und dafür Kohlekraftwerke ans Netz gehen lassen, attestieren die Christdemokraten ihnen Scheinheiligkeit. Die Ampelkoalition sei eine Kohlekoalition, sagt etwa CDU‑Präsidiumsmitglied Jens Spahn. Eine Bundesregierung mit den Grünen eine Kohlekoalition? Das soll die Ökopartei ins Herz treffen. Dahinter steckt freilich der Versuch der Partei, bürgerliche Wähler, die zuletzt mehr und mehr die Grünen gewählt haben, erneut auf ihre Seite zu ziehen. Über die Zeit nach der Wahl sagt es nichts.

Eigentlich gar nicht unsympathisch. Friedrich Merz, CDU-Vorsitzender, über Robert Habeck

Zu guter Letzt fällt auf, dass Merz den grünen Vizekanzler Robert Habeck beim Talk „RND vor Ort“ Ende März in Rostock „eigentlich gar nicht unsympathisch“ nannte. Er schätze Habeck für sein „in der Sache wirklich großes Engagement“, das er sogar teile: „Wir sind nur in den Instru­menten unterschiedlicher Meinung.“ Über Scholz sagte derselbe Merz bei derselben Gelegenheit weit weniger schmeichelhaft: „Auch nach langen Gesprächen weiß man im Grunde genommen kaum, worüber haben wir jetzt eigentlich gesprochen?“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Bei den Grünen ist die Lage ebenfalls komplex. Habeck hätte eine Koalition mit der Union, mit der sowieso alle gerechnet hatten, nach der letzten Bundestagswahl bevorzugt. Er mochte deren damaligen Kanzlerkandidaten Armin Laschet mehr als Teile der Union. Überdies fürchtete Habeck genau das, was später eintrat: dass die FDP in der Ampelkoalition den Takt vorgibt, weil sie nach außen stets argumentieren kann, im Bündnis mit zwei linken Parteien müsse sie das Korrektiv bilden. Laschets Schwäche im Wahlkampf machte die Ampel dann indes unausweichlich. Und die Grünen, die selbst Kanzlerträume hatten, fügten sich ihrem Schicksal.

Bevorzugte eine Koalition mit der Union: Robert Habeck, Bundeswirtschaftsminister. © Quelle: IMAGO/photothek

Bereits vor der letzten Koalitionsausschusssitzung und nach dem Schwenk der Berliner SPD unter Franziska Giffey zu einer großen Koalition betonte Baden-Württembergs Minister­präsident Winfried Kretschmann (Grüne) allerdings, die Grünen „sollten erkennen, dass die Sozialdemokraten nicht unsere natürlichen Verbündeten sind“. Nach dem Koalitionsausschuss mit seinem großen Krach wiederholte Ex‑Fraktionschef Anton Hofreiter diesen Satz fast wortgleich.

Kein Verständnis für die SPD

Daran, dass sie mit den Liberalen klimapolitisch nicht zurechtkommen, haben sie sich bei den Grünen mittlerweile gewöhnt. Ja, sie haben sogar Verständnis für die FDP. Die kämpfe immerhin mal wieder ums Überleben, heißt es. Weniger Verständnis haben sie in der Ökopartei hingegen für die Kanzlerpartei SPD und den Kanzler höchstpersönlich, der mit Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) aus grüner Sicht immer unverhohlener an einem Strang zieht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Grünen sind immer dann erfolgreich gewesen, wenn sie eigenständig und selbstbewusst ihre Inhalte vertreten haben. Mona Neubaur, Nordrhein-Westfalens stellvertretende Ministerpräsidentin

Darum plädieren nicht allein Kretschmann und Hofreiter dafür, sich von den Sozis zu emanzipieren. Auch sonst nehmen die Plädoyers für mehr Eigenständigkeit zu. Nordrhein-Westfalens stellvertretende Ministerpräsidentin Mona Neubaur sagt dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND): „Die Grünen sind immer dann erfolgreich gewesen, wenn sie eigenständig und selbstbewusst ihre Inhalte vertreten haben. Demokratie ist kein Wunschkonzert, sondern hartes Ringen um die richtigen Lösungen.“ Für sie habe es nie sogenannte natürliche Bündnispartner gegeben. Neubaur, die Grüne hinter CDU‑Minister­präsident Hendrik Wüst, fügt hinzu: „Hier in NRW arbeiten wir verlässlich und vertrauensvoll mit der CDU zusammen.“ Das müsse aber nicht zwangsläufig andernorts auch gelten.

Tarek Al-Wazir, grüner Vizeregierungschef in Hessen und damit Vertreter des Christ­demokraten Boris Rhein, sagt dem RND: „Die Grünen sind eine eigenständige Partei und stehen ganz klar für ihre eigene Politik und Haltung, ganz unabhängig davon, in welcher Koalition sie regieren.“ Weiter mahnt er: „Natürlich muss man in einer Koalition, egal mit wem, auch Kompromisse eingehen. Vor allem aber muss man sich vertrauen, Konflikte intern austragen und sich auch am nächsten Tag noch in die Augen schauen können.“ Letzteres, das weiß Al‑Wazir, kann man in der Bundesregierung kaum mehr als gegeben voraussetzen.

Mit wem wir koalieren, sollten wir allein von den Inhalten abhängig machen. Tarek Al-Wazir, grüner Vizeregierungschef in Hessen

Der Hesse betont ferner: „Sicher gibt es zwischen SPD und Grünen erst einmal mehr Schnittmengen als mit der CDU, die aktuelle Debatte um den überfälligen Ausstieg aus der Atomkraft zeigt das ja gerade. Am Ende aber kommt es bei jeder Koalition darauf an, ob man für konkrete politische Probleme gemeinsame, konkrete Antworten geben und Lösungen finden kann. Deswegen gilt: Mit wem wir koalieren, sollten wir allein von den Inhalten abhängig machen. Die Wählerinnen und Wähler müssen sich darauf verlassen können, dass wir, egal in welcher Konstellation, das machen, wofür wir gewählt werden: grüne Politik in die Realität umsetzen.“ Wie eine Liebeserklärung an die SPD klingt das nicht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Oder doch Jamaika?

Gewiss ist: Berappelt sich die Ampel nicht und bleiben die Umfragewerte in etwa so, wie sie derzeit sind, dann werden Union und Grüne im Vorfeld der nächsten regulären Bundes­tagswahl im Herbst 2025 gar nicht anders können, als den jeweils anderen als womöglich nächsten Bündnispartner ins Auge zu fassen. Womöglich auch mit der FDP als dritter Partner.

Hauptstadt-Radar Der Newsletter mit persönlichen Eindrücken und Hintergründen aus dem Regierungsviertel. Immer dienstags, donnerstags und samstags. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Friedrich Merz jedenfalls hat ein großes Ziel, wie er in Schkeuditz, an der Grenze zwischen Sachsen und Sachsen-Anhalt, betont. „Ich werde nicht mit Ausschließerei einen Bundestags­wahlkampf führen, der dann möglicherweise verbrannte Erde hinterlässt – und am Tag danach stehen wir plötzlich im kurzen Hemd auf der Wiese und haben keine Partner, die mit uns reden wollen“, stellte der potenzielle Kanzlerkandidat klar.

Alles geht also für den Sauerländer – Schwarz-Grün natürlich auch.