Vizekanzler im ZDF

Wirtschaftsminister Habeck nach Heizungskompromiss: Regierung ist handlungsfähig

Nach langem Ringen am Dienstag schließlich eine Einigung: Das umstrittene Heizungsgesetz kommt in dieser Woche in den Bundestag. Im „heute journal“ betonte Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) am Abend die Einigkeit der Regierung.