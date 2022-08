Wirtschaftsminister Habeck rechnet mit sinkenden Gaspreisen

Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) geht davon aus, dass die Gaspreise wieder sinken. Man komme mit der Befüllung der Speicher besser voran als gesetzlich vorgeschrieben. Das führe dazu, „dass wir nicht mehr für jeden Preis einkaufen werden“, so Habeck. An der Gasumlage will er festhalten.