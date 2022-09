Biogas und Solaranlagen: Wirtschaftsministerium will Möglichkeiten zur Stromerzeugung ausweiten

Das Bundeswirtschaftsministerium will mehrere Gesetze ändern, um die Möglichkeiten der Stromerzeugung etwa aus Solaranlagen und Biogas auszuweiten. Ein entsprechender Vorschlag sei an die anderen Ministerien verschickt worden, hieß es. Um den Ausbau von Solaranlagen voranzutreiben soll es so eine Krisensonderausschreibung geben.