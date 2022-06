Wissing feiert „Kassenschlager“ 9-Euro-Ticket – bei vollen Zügen sollte man aber Rücksicht nehmen

Am 1. Juni ist das 9-Euro-Ticket für den Öffentlichen Nahverkehr angelaufen – und laut Verkehrsminister Volker Wissing ist es ein „Kassenschlager“. Dennoch könnte es am Pfingstwochende in ganz Deutschland voll in Zügen werden. Dann müsse „jeder auf jeden“ Rücksicht nehmen, kündigt Wissing an – Kapazitäten seien allerdings vorhanden.