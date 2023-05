Wissing und die „Letzte Generation“: Nach dem Treffen ist vor dem Treffen

Berlin. Bevor sich die Aktivistinnen und Aktivisten der „Letzten Generation“ mit Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) treffen, werden sie erst einmal durchsucht. Sie müssen die Rücksäcke öffnen, den Inhalt zeigen. Nicht, dass sie noch Sekundenkleber oder Raviolidosen dabei haben. Die drei Securitymänner, die sie in Empfang genommen haben, gehen auf Nummer sicher.

FDP-Politiker Wissing hat die Gruppe in sein Ministerium eingeladen, die aktuell dafür sorgt, dass der Verkehr an Knotenpunkten der Hauptstadt zeitweise still steht. Die Aktivisten rennen auf die Straße oder Autobahn, setzen sich auf den Boden und kleben ihre Hände mit Sekundenkleber auf dem Asphalt fest. Autos müssen stehen bleiben, mitunter für Stunden – bis die Polizeikräfte mit Speiseöl den Kleber lösen können.

Die Letzte Generation kommt im Anzug zum Wissing-Treffen

So will die Gruppe auf die Klimakrise aufmerksam machen. Und darauf, dass die Ampel-Koalition aus ihrer Sicht nicht genug Maßnahmen für Klimaschutz ergreift. Monatelang macht die „Letzte Generation“ vor allem Stimmung gegen einen Mann: Volker Wissing. Der Verkehrsminister hat mit die größte CO₂-Emmissionslücke zu schließen. Im März besprüht die Gruppe das Ministerium in Berlin-Mitte mit orangefarbener Flüssigkeit, im April beschmieren sie die FDP-Parteizentrale.

Kurze Zeit später kommt die Einladung von Wissing selbst: Mitbegründerin Lea Bonasera, die bereits im vergangenen Jahr in den Hungerstreik getreten war, ist ihr an diesem Dienstag gefolgt. Ebenfalls dabei sind Marlon und Nils, die ihren Nachnamen nicht in der Zeitung lesen wollen. Beide sind in schwarzen Anzügen gekommen. Es sei menschlich ein sehr gutes Gespräch gewesen, sagt Bonasera. Man habe sich gegenseitig zugehört und versucht, Verständnis zu schaffen.

Fast zwei Stunden lang haben Wissing und die Aktivisten miteinander gesprochen. Bonasera sagt, sie hätten viele Themen gehabt, über die sie reden wollten. Zum Beispiel, dass eine „echte Verkehrswende“ nötig sei, und nicht nur eine Antriebswende. Außerdem habe sie betont, dass ein Gesellschaftsrat – eine Art Bürgerrat zur Diskussion von Klimaschutzmaßnahmen – notwendig sei. Man sei auch inhaltlich weitergekommen und habe über die Dringlichkeit der Klimakrise gesprochen. Sie hätten auch über ein Tempolimit und ein 9-Euro-Ticket gesprochen, erzählt sie. Das 49-Euro-Ticket sei ein guter erster Schritt, aber es sei mehr nötig.

Wissing vor dem Gespräch: „Natürlich habe ich null Toleranz für Straftäter“

Darüber hinaus ist nicht viel aus dem Gespräch herausgedrungen, das länger als geplant dauerte. Wissings Pressestelle hält sich am Dienstag bedeckt. Vor dem Gespräch unterstrich Wissing allerdings im Deutschlandfunk: „Natürlich habe ich null Toleranz für Straftäter.“ Aber: „In einer Demokratie muss man reden.“ Klar sei, dass es so nicht weitergehen könne, mahnte der Liberale. Umgestimmt hat der Minister die klebenden Aktivisten nicht. „Den Protest werden wir weitermachen. Der hat uns in dieses Gespräch überhaupt erst geführt“, sagt Bonasera.

Unionsfraktionsmanager Thorsten Frei nennt das Treffen auch deswegen eine „ganz schmale Gratwanderung“. Die „Letzte Generation“ sei eine kleine, radikale Gruppe, deren Aktivisten kalkuliert Straftaten begingen, kritisiert der CDU-Politiker. Die Gefahr sei groß, dass der Eindruck entstehe: Eine Gruppe müsse nur radikal genug auftreten, um einen Ministertermin zu bekommen.

Tatsächlich soll laut Bonasera bereits Mitte Mai das nächste Treffen stattfinden. Dann werde das Klimasofortprogramm von Wissing veröffentlicht, und man werde über die Maßnahmen sprechen, sagt sie.













