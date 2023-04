Weniger Staus und flüssiger Verkehr: Wissing will Tempo bei schnellerem Autobahnbau machen

Verstoß gegen Völkerrecht

Ukrainischer Menschenrechtsbeauftragter: „Dutzende Videos mit hingerichteten Soldaten erhalten“

Die Vorwürfe wiegen schwer: Die russische Armee soll Dutzende ukrainische Soldaten in Kriegsgefangenschaft hingerichtet haben. Wer die Gefangenschaft überlebt hat, berichtet fast immer von schwerer Folter, so der ukrainische Menschenrechtsbeauftragter in einem Interview.