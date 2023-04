Wissings Sofortprogramm: Wo ist eigentlich der Klimakanzler?

Nicht zum ersten Mal seit dem Start der Ampelkoalition fragt man sich, wo der Klimakanzler eigentlich geblieben ist. Im Wahlkampf hatte die SPD Olaf Scholz noch als „Kanzler für Klimaschutz“ plakatiert. Dass das Kanzleramt Verkehrsminister Volker Wissing nun aus der Gesetzespflicht befreit, ein Klima-Sofortprogramm vorzulegen, zeigt erneut, dass dieses Wahlversprechen nur eine leere Worthülse war.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Scholz hat Wissing einen Freifahrtschein ausgestellt

Dabei hat der Verkehrssektor wieder die Klimaziele gerissen. Eigentlich muss Wissing Sofortmaßnahmen vorlegen, wie er die Emissionslücke schnell schließen will. Das schreibt ihm das Klimaschutzgesetz vor. Doch weil die Ampelparteien sich auf eine Novelle dieses Gesetzes geeinigt haben, die die Verrechnung von Klimasektorzielen ermöglichen soll, muss der Liberale nun gar kein Programm vorlegen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Argument überzeugt nicht - nein, es macht wütend: Das Klimaschutzgesetz gilt nach wie vor und kann nicht in Voraussicht auf eine Anpassung ausgesetzt werden, auch wenn die Ampel in drei Monaten eine Novelle vorlegen will. Wenn es überhaupt so schnell dazu kommt: Erfahrungsgemäß dauern Gesetzesänderungen dieser Koalition deutlich länger als geplant, weil sich öffentlicher Streit an Details entzündet.

Scholz hat Wissing nun einen Freifahrtschein ausgestellt, die zu viel ausgestoßenen Emissionen nicht ausgleichen zu müssen. Es ist nicht das erste Mal, dass die FDP geltendes Recht beim Klimaschutz umgeht und die SPD zuschaut: Vergangenes Jahr legte Wissing ein Sofortprogramm vor, das dem Klima-Beirat der Bundesregierung zufolge nicht ausreicht. Scholz ließ das unberührt, während die Grünen wütend daneben standen.

Hauptstadt-Radar Der Newsletter mit persönlichen Eindrücken und Hintergründen aus dem Regierungsviertel. Immer dienstags, donnerstags und samstags. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Das ist besonders bemerkenswert, weil es die Sozialdemokraten waren, die in der großen Koalition das Klimaschutzgesetz überhaupt erst gegen die Union durchgesetzt hatten. Nun stellt die SPD die Klimaziele hintenan, um die FDP bei der Stange zu halten. Die Klimaziele der Ampel werden so immer unerreichbarer.