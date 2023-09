Wer von Wissings Solarförderung profitiert hat – und wer von vornherein keine Chance hatte

Hannover. Wer für sein E-Auto Zuschüsse vom Bund haben wollte, musste schnell sein. Nur einen Tag nach dem Start wurde das von Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) ins Leben gerufene Solarförderprogramm für Elektromobilität gestoppt. So groß war der Ansturm auf die Fördermittel von 300 Millionen Euro für das erste Jahr.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein klares Zeichen, dass die Nachfrage nach Solarenergie in der Bevölkerung groß ist. Doch rasch gab es Kritik an den Kriterien, die Antragssteller erfüllen mussten. Das Programm richtete sich nur an diejenigen, die Eigentümer eines E-Autos sowie eines selbst genutzten Wohngebäudes sind.

Nur Einfamilienhausbesitzer konnten Antrag stellen

So schauten beispielsweise Mieter und Wohnungseigentümergemeinschaften in die Röhre, wie Gregor Kolbe, Referent für Verkehrsmärkte im Team Mobilität und Reisen im Bundesverband der Verbraucherzentrale, kritisierte: „Am Förderprogramm zu bemängeln ist, dass einzig Einfamilienhausbesitzer die Mittel nutzen können“, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). „Doch insbesondere in Städten, wo die Installation von Wallboxen und Solaranlagen deutlich aufwendiger und teurer ist, sollte eine entsprechende Förderung bestehen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ladesäulen für E-Autos – worauf muss ich achten Aufladen an der Säule. Das geht von günstig bis sehr teuer. Wer weiß, worauf zu achten ist, erlebt keine bösen Überraschungen, wenn es zur Abrechnung kommt. © Quelle: Mhoch4

Dass die Fördersumme so schnell ausgeschöpft war - nur wenige Stunden nach Start des Programms - sei überraschend, sagte Kolbe. „Das zeigt, dass viele Eigenheimbesitzer schon länger mit dem Gedanken gespielt haben, sich eine Solaranlage mit Speicher und Wallbox anzuschaffen und nun zugegriffen haben.“ Bis zu 10.200 Euro Zuschüsse konnten sich Antragssteller sichern. Der große Ansturm spricht dafür, dass viele längst geplant hatten, eine Fotovoltaikanlage zu errichten und abgewartet haben, um die staatliche Förderung dafür zu erhalten.

„Diejenigen, die bisher noch keine entsprechenden Überlegungen hatten und nicht vorbereitet waren, blieben außen vor.“ Gregor Kolbe vom Bundesverband der Verbraucherzentrale

Für Kolbe ein klares Argument gegen das Prinzip des „First come, first serve“, das nur die Schnellsten belohnt. „Diejenigen, die bisher noch keine entsprechenden Überlegungen hatten und nicht vorbereitet waren, blieben außen vor“, sagte er. „Hier stößt das Windhundprinzip bei der Vergabe von Fördermitteln an seine Grenzen.“

Fördermittel konnten keinen wirklichen Anreiz schaffen

Die Konsequenz: Verbraucherinnen und Verbraucher, für die die Fördermittel womöglich einen Anreiz geschaffen hätten, auf Solarenergie oder Elektromobilitär umzustellen, hatten aufgrund der knappen Zeit nicht wirklich die Chance, sich zu bewerben.