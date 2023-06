Streit um Arbeitsbedingungen in der Forschung: Einige Erfolge, aber immer noch keine Einigung

Berlin. Hanna feierte in diesen Tagen zweiten Geburtstag. Für Amrei Bahr ein Grund zum Anstoßen. Ursprünglich war Hanna eine vom Forschungsministerium ersonnene Zeichentrickfigur, heute ist sie Namensgeberin der Kampagne #IchBinHanna. Sie richtet sich gegen Dauerbefristungen im Wissenschaftszeitvertragsgesetz („WissZeitVG“). Bahr, Juniorprofessorin für Philosophie an der Uni Stuttgart, ist mittlerweile das Gesicht der Initiative. „Erfreulicherweise haben Politik und Wissenschaft in den vergangenen zwei Jahren die Debatte intensiv geführt“, sagte sie dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Warum Verbesserungen in diesem Bereich notwendig sind, erklärt Bahr am Beispiel der Promotion: Die dauert im Schnitt 5,7 Jahre, der durchschnittliche Arbeitsvertrag in dieser Phase läuft aber 1,8 Jahre. „Wir müssen eigentlich ständig um unseren Job und unsere finanzielle Existenz bangen“, sagte Bahr. Das sei auch für den Wissenschaftsstandort Deutschland problematisch: „Die Idee, dass sich in diesem System die besten Köpfe durchsetzen, verkennt, dass es aufgrund der prekären Beschäftigungsverhältnisse Startvorteile braucht, wenn man erfolgreich sein will.“

Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) hat - wie im Koalitionsvertrag vereinbart - eine Reform auf den Weg gebracht. Nach einem Eckpunktepapier, das wegen Protests von #IchBinHanna wieder zurückgezogen wurde, hat das Ministerium in der vergangenen Woche einen Referentenentwurf vorgestellt. Der sieht unter anderem eine Mindestdauer für befristete Verträge vor. Der erste Vertrag von Promovierenden soll künftig mindestens drei Jahre laufen. Das ist unstrittig.

Streitpunkt PostDoc-Phase

Anders ist es in der Phase nach der Promotion, der sogenannten PostDoc-Phase. Künftig sollen dafür nach dem Referentenentwurf vier Jahre Befristung möglich sein, plus gegebenenfalls zwei weitere Jahre.

Hier plädiert Bahr aber für kürzere Laufzeiten. Das klingt zwar widersinnig, entspringt aber der Praxiserfahrung: Bisher leiden Wissenschaftler darunter, dass Verträge in der PostDoc-Phase zum Beispiel sechs Jahre laufen. Die Betroffenen stehen danach mitten im Berufsleben, haben aber immer noch keine Sicherheit, in der Wissenschaft dauerhaft tätig bleiben zu können. „Würden wir in dieser Phase die Befristung auf zwei Jahre begrenzen, wäre ein ständiger Mitarbeiterwechsel für Arbeitgeber nicht mehr attraktiv - stattdessen müssten sie unbefristete Stellen schaffen“, meint Bahr.

Die wissenschaftspolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag, Nina Stahr, warnt im Gespräch mit dem RND hingegen: „Wenn wir nur die Befristungsdauer in der Post-Doc-Phase heruntersetzen, droht sich das Karussell noch schneller zu drehen.“ Die Grünen – wie auch die SPD – wollen den Reformplänen in ihrer derzeitigen Fassung nicht zustimmen. Bahr wertet das als Erfolg: „Es ist gut, dass die beiden Fraktionen ihr Versprechen nicht brechen und an unserer Seite stehen.“

Schaut das Ministerium zu sehr auf die Arbeitgeber?

Anders sei das bei der FDP und dem Ministerium. „Vermutlich hat man dort die Seite der Arbeitgeber zu sehr im Blick. Aber Arbeitgeber, deren Angestellte in so hohen Maßen mit Depressionen aufgrund der Arbeitsverhältnisse zu kämpfen haben, sollten nicht die Stichwortgeber der Debatte sein“, betont Bahr. Das Forschungsministerium räumt ein, es sei eine Herausforderung, „die richtige Balance zwischen den Arbeitsbedingungen und den Besonderheiten des Wissenschaftssystems zu finden.“ Den Prozess habe man sich angesichts der sehr unterschiedlichen Positionen nicht leicht gemacht.

Grünen-Politikerin Stahr würde gerne nicht nur an der Befristungsdauer, sondern auch an deren Häufigkeit schrauben: „Wir sollten auch über eine realistische Quote für Dauerstellen in Wissenschaftsbetrieb diskutieren“, sagt Stahr. Wissenschaftlerin Bahr unterstützt das. Das Ministerium hat bei diesem Instrument allerdings rechtliche Bedenken und verweist auf RND-Anfrage auf die Länder, die das in ihren Hochschulgesetzen regeln müssten.

Wissenschaftspolitikerin Stahr ruft Ministerin Stark-Watzinger deshalb zu Gesprächen mit den Ländern auf: „Es ist für die nachhaltige Verbesserung der Beschäftigungsstrukturen notwendig, dass Bund und Länder gemeinsam für mehr Dauerstellen sorgen. Das anzustoßen, ist jetzt Aufgabe der Ministerin.“ Im Rahmen des Gesetzgebungsprozesses würden solche Gespräche regulär stattfinden, erklärte das Ministerium dazu nur.