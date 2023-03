Putin-Vertrauter machte achtjährige Tochter zur Besitzerin seiner Londoner Luxuswohnung

Bundestag beendet Diskriminierung von Homosexuellen bei Blutspende

Homosexuelle Männer dürfen ab sofort genau so Blut spenden wie auch heterosexuelle Menschen. Der Bundestag hat am Donnerstag einer Änderung des Transfusionsgesetzes zugestimmt. Die Spendertauglichkeit wird nun am „individuellen Sexualverhalten“ festgemacht – nicht pauschal an der sexuellen Orientierung.