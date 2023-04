Kremlgegner Kara-Mursa drohen 25 Jahre Haft: „Ich bereue nichts“

Der Journalist Wladimir Kara-Mursa befindet sich nach Aussagen über das russische Vorgehen in der Ukraine in Haft. In einer Stellungnahme gegen Ende seines Prozesses äußert er sich stolz auf seinen Kampf „gegen Putins Diktatur“.

Wladimir Kara-Mursa, russischer Oppositioneller, legt Blumen in der Nähe des Ortes nieder, an dem der russische Oppositionsführer Nemzow in Moskau erschossen wurde (Archivbild).

New York. Der Kremlkritiker Wladimir Kara-Mursa hat den Prozess gegen ihn mit Verfahren während der Stalin-Ära verglichen. Die Sprache, die gegen ihn verwendet werde, erinnere an die 1930er-Jahre, als sowjetische Staatsbürger wegen erfundener Vorwürfe verhaftet und bei Schauprozessen vor Gericht gestellt worden seien, teilte Kara-Mursa am Montag in einer Stellungnahme mit, die in sozialen Medien veröffentlicht wurde.

Kara-Mursa ist seit einem Jahr inhaftiert. Gegen ihn wurden Vorwürfe im Zusammenhang mit einer Rede vor dem Parlament des US-Staats Arizona erhoben, in der er das militärische Vorgehen Russlands gegen die Ukraine verurteilte. Ihm wird Hochverrat und Verbreitung von „Falschinformationen“ über das russische Militär in der Ukraine zur Last gelegt.

Kara-Mursa steht zu seiner Haltung gegen den Krieg in der Ukraine

Der Journalist und prominente Regierungsgegner ließ wissen, dass er stolz auf seine öffentlichen Aussagen und seine Verhaltensweise sei, wegen der die Vorwürfe gegen ihn erhoben worden seien. Er sei wegen seiner politischen Ansichten ins Gefängnis gekommen, „weil ich mich gegen den Krieg in der Ukraine geäußert habe, weil ich viele Jahre gegen Putins Diktatur gekämpft habe“. Er bereue nichts davon. Kara-Mursa teilte mit, er freue sich auf den Tag, „an dem diejenigen, die diesen Krieg entfacht und entfesselt haben, als Kriminelle betrachtet werden, und nicht diejenigen, die versucht haben, ihn zu stoppen“.

Kara-Mursas Anwältin Maria Esimont teilte mit, dass ein Urteil für den 17. April erwartet werde. Die Staatsanwaltschaft habe 25 Jahre Haft für Kara-Mursa gefordert, die in einer Strafkolonie mit strengen Regeln zu verbüßen sei.

Russland bestraft „Falschinformationen“ über das Militär scharf

In Russland gibt es ein Gesetz, mit dem „Falschinformationen“ über das russische Militär unter Strafe gestellt werden. Kurz vor seiner Einführung hatte Russland im Februar 2022 Soldaten in die Ukraine geschickt. Die russischen Behörden haben mit dem Gesetz versucht, Kritik am russischen Vorgehen zu ersticken.

Kara-Musa hat 2015 und 2017 zwei Mal eine Vergiftung überlebt, für die er den Kreml verantwortlich machte. Die russischen Behörden bestreiten eine Verwicklung. Kara-Mursa war ein Vertrauter des russischen Oppositionsführers Boris Nemzow, der 2015 in der Nähe des Kremls in Moskau ermordet wurde.

