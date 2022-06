Der russische Machthaber Putin hat eine prominente Juristin und ehemalige Generalstaatsanwältin aus dem Staatsdienst entlassen: Natalja Poklonskaja, die aus der Ukraine stammt, war nach der Annexion der Krim 2014 in den russischen Staatsdienst übergetreten. Dafür wurde sie in der Ukraine als Verräterin beschimpft.

Moskau.Nachdem sie sich kritisch über Russlands Krieg gegen die Ukraine geäußert hat, hat Kremlchef Wladimir Putin eine prominente Juristin aus dem Staatsdienst entlassen. Per Dekret entzog Putin am Montag Natalja Poklonskaja ihren Posten als stellvertretende Leiterin von Rossotrudnitschestwo - eine ans russische Außenministerium angegliederte Organisation, die sich unter anderem für Russlands Interessen in anderen Ex-Sowjetstaaten einsetzt.

Die heute 42 Jahre alte Poklonskaja war nach Russlands Annexion der Schwarzmeer-Halbinsel Krim von 2014 schlagartig berühmt geworden - als Generalstaatsanwältin, die dem Kreml treue Dienste erwies. In der Ukraine wurde sie als Verräterin beschimpft. Später war sie zwischenzeitlich Abgeordnete des russischen Parlaments und Botschafterin im afrikanischen Kap Verde.

Nach Russlands Einmarsch in die Ukraine Ende Februar aber sprach Poklonskaja von einer „Katastrophe“. An die Russen - aber auch an die Ukrainer - gerichtet sagte sie außerdem: „Hört bitte auf! Mir scheint, dass wir zu weit gegangen sind und es an der Zeit ist, aus eigener Kraft den Mut für die Zukunft aufzubringen und sie nicht in die Hände derer zu legen, die bewaffnet sind.“

Unermüdliche Kämpfe im Donbass: Bauern fürchten um ihre Ernte Durch die Kämpfe im ostukrainischen Donbass geraten häufig Felder in Brand und bedrohen die Lebensgrundlage der Anwohner. © Quelle: Reuters

Später bezeichnete sie den Buchstaben Z, der als Propaganda-Symbol für Russlands Krieg gegen die Ukraine gilt, als Sinnbild für „Tragödie und Trauer sowohl für Russland als auch für die Ukraine“. Nach diesen Äußerungen kündigte die Staatsorganisation Rossotrudnitschestwo, für die Poklonskaja erst einige Monate lang arbeitete, „Konsequenzen“ an.

