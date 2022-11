﻿Putins Problem: Russland verliert seine klügsten Köpfe

Junge und gut ausgebildete Nachwuchskräfte: Sie sind der Schatz, den jede Volkswirtschaft dringend haben will. Doch in Russland setzen sich genau diese Leute wegen des Ukraine-Konflikts gerade massenhaft in südliche Nachbarländer ab. Deren Wirtschaftswachstum geht durch die Decke.

Moskau. Es passiert vor aller Augen, aber es ist ein Tabu in Russland, offen darüber zu sprechen: Das Land verliert gerade seine besten Köpfe. Unter ihnen Unternehmer, IT-Spezialisten und Wissenschaftler, die sich im Augenblick geräuschlos, aber in großer Zahl, in Länder absetzen, die von Russen keine Visa verlangen: Armenien, Georgien, die Türkei und in zentralasiatische Staaten wie Kasachstan, Usbekistan und Tadschikistan.

Die hochqualifizierten Arbeitskräfte aus Russland fürchten wegen der Sanktionen, die der Westen gegen Russland verhängt hat, um ihre wirtschaftliche Existenz. Nachdem Moskau im September dann auch noch eine Teilmobilmachung der Streitkräfte verkündete, kam die noch größere Angst hinzu, als Kanonenfutter in einer militärischen Auseinandersetzung zu enden, deren Sinnhaftigkeit viele nur schwer nachvollen können.

Wie viele Russen auf diesem Wege genau dauerhaft ausgereist sind, ist allerdings kaum in Erfahrung zu bringen. Denn diejenigen, die es wissen könnten, wollen nichts dazu sagen: „Wir spüren den Brain Drain selber“, sagte ein Professor von der Moskauer Elite-Uni „Hochschule für Wirtschaft“, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). „Doch wir sprechen nicht darüber. Es kann gut sein, dass irgendjemand bei uns Zahlen dazu in ein Spreadsheet einspeist, aber die Rückschlüsse, die daraus folgen, werden nicht publik gemacht.“

Wirtschaftliche Folgen schon deutlich erkennbar

Nach Angaben der russischen Statistikbehörde Rosstat reisten im ersten Halbjahr 2022 etwas mehr als 114.000 Menschen dauerhaft aus, während das Land im ersten Halbjahr 2021 durch Zuzug noch einen Bevölkerungszuwachs von 96.700 Einwohnern verzeichnete. Bisher gibt es allerdings noch keine verlässlichen Zahlen dazu, wie viele Russen das Land nach der Teilmobilisierung im September auf unbestimmte Zeit verließen. In den Medien werden Größenordnungen zwischen 200.000 bis hin zu einer Million permanent Ausgereister für das bisherige Jahr 2022 genannt. Eine verlässliche Angabe ist bei dieser Spannbreite nicht zu bekommen, aber man liegt wohl nicht falsch, wenn man annimmt, dass mehrere 100.000 Menschen Russland in Richtung der südlichen Anrainerstaaten fürs Erste verlassen haben.

Was das für Länder wie Armenien, Georgien oder Kasachstan wirtschaftlich bedeutet, können die Experten hingegen recht genau bemessen. Die armenische Zentralbank revidierte ihre Wachstumsprognose für das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2022 kürzlich von bislang 1,6 auf 13 Prozent nach oben. Das erscheint wie ein surrealer Quantensprung, doch für Experten ist die neue Vorausberechnung durchaus nah an der Wirklichkeit: „Das ist ein realistisches Szenario“, sagte der einflussreiche Wirtschaftswissenschaftler Ruben Enikolopov dem unabhängigen Nachrichtenportal „Nowaja Gaseta Europe“. „Davon bin ich fest überzeugt.“

Dimitar Bogov, Regional-Ökonom für den Kaukasus bei der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE, auch Osteuropabank genannt), sieht das ganz ähnlich und benennt den Wachstumsschub zwischen Januar und September 2022 nicht nur für Armenien, sondern auch für Georgien bereits mit zweistelligen Zahlen. Er begründet das zunächst mit dem Umstand, dass Armenien und Georgien mit ihren knapp drei beziehungsweise 3,7 Millionen Einwohnern recht kleine Volkswirtschaften seien: „Wenn da plötzlich hunderttausende Menschen ihr Geld hin transferieren und anfangen zu konsumieren, wirkt sich das prozentual sehr stark aus“, sagte Bogov dem RND. „Wenn wir mal annehmen, dass hundert- bis zweihunderttausend Russen nach Armenien gekommen sind, ist die Bevölkerung dort auf einen Schlag um drei bis vier Prozent gewachsen.“

Plötzlich geht es um mehr

Hinzu komme, dass die Neuankömmlinge häufig wohlhabender seien als die Durchschnittsbevölkerung in diesen armen Ländern. Die hohe Kaufkraft ihrer Finanzmittel kurble den Konsum zusätzlich an. In den Zahlen spiegle sich das deutlich wider: „2021 lag der Anteil der Geldüberweisungen aus Russland nach Georgien bei zwölf bis 13 Prozent“, verdeutlicht Bogov. „In diesem Jahr sind es 40 Prozent.“ In Armenien habe der Anteil der Geldüberweisungen aus Russland im Jahr 2021 circa 40 Prozent und in den letzten Monaten über 60 Prozent betragen.

Im Augenblick ist das natürlich ein großes Geschenk für die betroffenen Länder. Doch wie das so ist mit unverhofften Zugewinnen: Plötzlich geht es um mehr: Bleibt dieses Wachstumsmärchen ein Strohfeuer, oder profitieren die Länder im Kaukasus und in Zentralasien dauerhaft vom Zuzug aus Russland? Das wäre nur der Fall, wenn sich die ausgereisten Russinnen und Russen permanent in ihren derzeitigen Gastländern niederließen. Ökonomisch wäre das für diese ein „Doppel-Wumms“ im wahrsten Sinne des Olaf-Scholz-Sprechs. Denn die neuen Landeskinder würden nicht nur weiterhin den Konsum erhöhen, sondern erwirtschafteten in der Wahlheimat dann auch ihren Lebensunterhalt und würden somit ebenda die Wertschöpfung hochschrauben.

Grundsätzlich sind die Chancen dafür gar nicht schlecht. Denn unter den Ankömmlingen sind viele russische IT-Experten, die für ihre Kompetenz weltweit bekannt sind. Ihr Motiv Russland zu verlassen, ist häufig durch die westlichen Sanktionen begründet, die nach der militärischen Eskalation in der Ukraine gegen Russland verhängt wurden, und die sehr auf die Hochtechnologiebranche abzielen. So verbieten die EU und die USA inzwischen etwa die Ausfuhr von Mikroprozessoren, die für die Datenverarbeitung essenziell sind. Zudem entschwanden westliche Techriesen aus Russland, wie Apple, Samsung, Microsoft, Oracle und Cisco, deren Waren und Dienstleistungen für den russischen Technologiesektor unverzichtbar sind.

Keine Sprachbarriere in den Nachbarländern

All diesen Hemmnissen sehen sich die russischen Programmierer nicht mehr ausgesetzt, wenn sie dauerhaft in Länder wie Armenien, Georgien, Kasachstan oder Usbekistan ausweichen. Dort gelten die westlichen Sanktionen schließlich nicht. Der 36-jährige Alexander, der in Moskau ein digitales Designstudio leitete, begründet seinen Umzug nach Armenien so: „Für alle in der russischen IT-Branche sind die Sanktionen das Ende aller Perspektiven“, sagte er dem unabhängigen Online-Portal „SibirRealii“. „Selbst chinesisches Equipment ist als beste Alternative überhaupt keine Option.“

Doch wie ist es um die allgemeinen Lebensbedingungen in dieser vergleichsweise armen Weltregion bestellt? Dass etwa das Gesundheits- und Bildungswesen in diesen Ländern nicht das Niveau erreicht wie im reicheren Russland, sei für die Neuankömmlinge in der Regel kein Grund, in die Heimat zurückkehren zu wollen, sagt Eric Livny, EBWE-Regionalökonom für Zentralasien: „Es handelt sich oft um sehr junge Menschen, die nicht oft einen Arzt aufsuchen müssen und noch keine Kinder haben, für die der Bedarf an den bestmöglichen Schulen eine Priorität wäre. In Anbetracht ihres Alters – der Durchschnitt liegt laut einer kürzlich durchgeführten Umfrage bei 31 Jahren – legen diese Menschen viel mehr Wert auf die Möglichkeiten, die zum Essengehen und durch das Nachtleben geboten werden.“ Und die sind im Kaukasus und in Zentralasien anerkanntermaßen gut. Auch in Moskau geht man gerne zum Georgier oder Usbeken zum Essen aus.

Eine Sprachbarriere besteht auch nicht, da das Russische im Kaukasus und in Zentralasien noch fast wie zu Sowjetzeiten die Lingua franca darstellt. Für Sergei, 45, der in Nowosibirsk ein Möbelgeschäft betrieb und der die staatliche Repression in Russland nach Beginn des Ukraine-Feldzugs nicht mehr aushielt, war das der Grund, nach Kasachstan zu übersiedeln: „Leider ist mein Englisch schlecht“, sagte er „Sibir.Realii“. „Da habe ich irgendwann mal was verpasst. Doch in Kasachstan spricht fast jeder russisch. Hier habe ich keinerlei Problem, mich verständlich zu machen.“

Mangelhafte Qualität der digitalen Infrastruktur

Und er könne endlich frei atmen: „Einen Monat vor der Ausreise aus Russland wurde die Atmosphäre völlig unerträglich“, sagt er: „Ich musste dreimal nachdenken, bevor ich etwas sagte. Man musste aufpassen, mit wem man spricht. Ich bin ein offener Mensch, und der Gedanke, dass mich nun sogar ein alter Freund denunzieren könnte, ist für mich unerträglich. Ich will so nicht leben, und werde es auch nicht tun.“

Bei all diesen Vorzügen erscheint es nicht verwunderlich, dass sich ganze Unternehmen aus Russland zurückziehen. So sind große russische Tech-Firmen wie die Tinkoff Bank, InDriver, Playrix, Red Mad Robot und MNG Partners nach Kasachstan übergesiedelt.

Ein Selbstläufer wird dieser neue Standortwettbewerb für die kaukasischen und zentralasiatischen Länder mit Russland dennoch nicht: „Ein Hauptproblem für die Neuankömmlinge, von denen die große Mehrheit IT-Entwickler und andere Arten von digitalen Nomaden sind, ist die Geschwindigkeit des Internets“, sagt Livny. „In einigen zentralasiatischen Ländern, wie zum Beispiel Tadschikistan, ist dies eine große Schwäche.“

Ein weiteres Problem sei die Qualität der Breitband- und Mobilfunkabdeckung außerhalb der großen Städte. Da die Immobilienpreise in Städten wie Taschkent und Almaty in die Höhe schössen, wollten viele der Migranten womöglich in billigere Gegenden umziehen, aber die Möglichkeiten das zu tun, werde durch die Qualität der digitalen Infrastruktur eingeschränkt.

Mieten in Almaty inzwischen höher als in Moskau

So ist allgemein bekannt, dass man im dichtbesiedelten Ferghanatal, das Tadschikistan, Usbekistan und Kirgisistan miteinander verbindet und als kulturelles Zentrum ganz Zentralasiens gilt, kaum ins Netz reinkommt: „Es ist immer noch ziemlich schwierig, dort Internetverbindungen aufzubauen“, sagt Anton Usov, EBWE-Sprecher für Zentralasien mit Sitz in der kasachischen Hauptstadt Almaty. Er bestätigt die Angaben des Kollegen auch in Bezug auf die Wohnkosten: „Die Mieten in Almaty sind inzwischen höher als in Moskau – ich konnte es selber kaum glauben.“

Der flächendeckende Ausbau von schnellem und stabilem Internet, mit dem sich ja auch Deutschland so schwer tut, sollte im Kaukasus und in Zentralasien also eine hohe Priorität bekommen, wenn die Länder dort die hochqualifizierten Fachkräfte halten wollen, die ihnen von Russland gerade geschenkt werden.