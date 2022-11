Bericht: Innenministerin Faeser reist zum deutschen WM-Spiel nach Katar

Nancy Faeser wird eines Berichts zufolge zum deutschen WM-Auftaktspiel in Katar reisen. Die Nationalmannschaft trifft am Mittwoch auf Japan. In dem Rahmen soll Faeser auch mit der katarischen Regierung in Kontakt treten wollen.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) soll am Mittwoch zum deutschen Auftaktspiel bei der Weltmeister nach Katar reisen. Das bestätigte ein Ministeriumssprecher der Nachrichtenagentur AFP. Die von Hansi Flick trainierte Nationalmannschaft trifft am Mittwoch (14 Uhr deutscher Zeit) zum Turnierauftakt auf Japan.

Faeser will offenbar mit katarischer Regierung sprechen

Laut des Sprechers habe Faeser betont, dass sie auch „den Dialog mit der katarischen Regierung zu dortigen Reformen insbesondere zur Verbesserung der Menschenrechtssituation fortsetzen möchte“.

Bereits in den vergangenen Tagen war spekuliert worden, ob sich Faeser nach ihrem zweitägigen Besuch in der Türkei ab Montag auf den Weg nach Katar macht. Faeser ist als Bundesinnenministerin auch für den Bereich Sport zuständig.

Faeser trifft türkischen Amtskollegen Soylu

Faeser war am Montag zu einem Besuch in die Türkei aufgebrochen. In Ankara soll sie unter anderem ihren türkischen Amtskollegen Süleyman Soylu treffen, hieß es aus dem Ministerium der SPD-Politikerin. Faesers Reise erfolgt einen Tag nach türkischen Luftangriffen auf Stellungen kurdischer Milizen im Nordirak und in Nordsyrien - und eine Woche nach dem Anschlag mit sechs Toten in Istanbul. Für Letzteren macht die Türkei die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK und die syrische Kurdenmiliz YPG verantwortlich. Beiden galten die Luftangriffe.

Die Türkei hat Deutschland immer wieder ein zu lasches Vorgehen gegen die PKK, die auch in Deutschland als Terrororganisation gilt, vorgeworfen. Vor der Reise hieß es aus dem Bundesministerium, es sollten unter anderem das Thema Migration und die deutsch-türkische Zusammenarbeit bei der Terrorismusbekämpfung besprochen werden.

Süleyman Soylu hatte nach dem Anschlag am 13. November den Nato-Partner USA eine Mitschuld gegeben und mit dieser Aussage für Aufsehen gesorgt. Der Innenminister gilt als nationalistischer Hardliner im Kabinett von Präsident Recep Tayyip Erdogan.

RND/nis mit dpa