„WM ist eine ungeheuerliche Farce“: Queer-Beauftragter der Bundesregierung kritisiert FIFA-Vorgehen

Mitspracherecht in Klimakrise gefordert

Mitspracherecht in Klimakrise gefordert

Mitspracherecht in Klimakrise gefordert Mitspracherecht in Klimakrise gefordert

Gericht in Neuseeland bezeichnet Wahlalter von 18 Jahren als „diskriminierend“

In Neuseeland hat der Oberste Gerichtshof ein Urteil gefällt, auf das auch der Rest der Welt mit Interesse blicken dürfte: Das Gericht kam zu dem Schluss, dass das derzeitige Wahlalter von 18 Jahren „diskriminierend“ sei und die Rechte junger Menschen verletze. Premierministerin Jacinda Ardern will nun das Parlament in Wellington abstimmen lassen.