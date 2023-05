Wo Erdogan verloren hat – und wie die Deutschtürken abgestimmt haben

Am Ende fehlte Recep Tayyip Erdogan nicht mal ein Prozentpunkt zur absoluten Mehrheit. Ein Punkt, der ihm den Gang in die Stichwahl in gut zwei Wochen erspart hätte. Doch nach einer langen Wahlnacht stand am Montagnachmittag auch für die türkische Wahlbehörde fest, dass der bisherige Amtsinhaber die 50-Prozent-Marke nicht geknackt hatte, obwohl er mit 49,5 Prozent die meisten Stimmen der Wählerinnen und Wähler erhielt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sein Herausforderer in der Stichwahl wird Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu sein. Dieser holte 44,9 Prozent der Stimmen und somit Platz zwei. Abgeschlagen auf dem dritten Rang landete Sinan Ogan von der ultranationalistischen Ata-Allianz, auf den 5,17 Prozent der Stimmen entfielen.

Für Kilicdaaroglu dürfte es schwer werden, sich in der Stichwahl gegen Erdogan durchzusetzen. Laut Sinem Adar von der Stiftung Wissenschaft und Politik hat Kilicdaroglu Teile des nationalistischen Lagers durch seine Annäherung mit der prokurdischen Partei HDP verloren. Äußerungen Erdogans, der das mit der Unterstützung von „Terroristen“ gleichsetzte, hätten offenbar gefruchtet – und der von einigen erhoffte Sieg Kilicdaroglus blieb aus.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dennoch hat Amtsinhaber Erdogan in einigen Landesteilen seine Führung im Vergleich zur vergangenen Präsidentschaftswahl 2018 verloren. In der türkischen Hauptstadt Ankara etwa erreichte Erdogan vor fünf Jahren noch die absolute Mehrheit mit 51,5 Prozent. Bei der aktuellen Wahl büßte er dagegen nach Auszählung fast aller Stimmen gut 6 Prozentpunkte ein. Auch in der Nachbarprovinz Eskişehir verlor Erdogan laut Daten der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu seinen Vorsprung.

Ähnlich verhält es sich in einigen südlichen Provinzen. In Mersin, Adana und Hatay schnitt der Amtsinhaber allerdings kaum schlechter ab als vor fünf Jahren. Dennoch liegt Kilicdaroglu hier vorn - weil auf Ogan und Ince, der kurz vor der Wahl verkündet hatte, seine Kandidatur zurückzuziehen, nur wenige Stimmen entfielen.

Erdogan gewinnt nur acht Provinzen dazu

Besonders deutlich fällt das Minus für den Amtsinhaber in den Provinzen Kayseri (-7 Punkte) und Karabük aus (-6 Punkte). Hinzugewinnen kann Erdogan dagegen landesweit nur in acht Provinzen. Am deutlichsten fällt das Plus dabei mit 1,8 Prozentpunkten in Hakkari aus. Allerdings liegt Erdogan hier deutlich hinter seinem Herausforderer Kilicdaroglu.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vor der Wahl war vor allem darüber gerätselt worden, wie sich die Erdbebenkatastrophe, die im Februar den Südosten des Landes schwer getroffen hatte, auf das Ergebnis auswirken würde. Auch wenn Erdogan in den besonders betroffenen Provinzen Gaziantep und Kahramanmaraş durchaus verloren hat, wird nach Auszählung fast aller Stimmen klar: Wirklich deutlich haben die Bürgerinnen und Bürger den Staatspräsidenten nicht abgestraft.

Allerdings bemängelten Wahlbeobachter die niedrige Wahlbeteiligung in den Anfang Februar stark durch Erdbeben zerstörten Regionen. Es habe keine rechtlichen Hindernisse gegeben, aber eine große emotionale Belastung. Kritik gab es auch an den Abläufen. Die Türkei erfülle die Prinzipien einer demokratischen Wahl nicht, sagte Frank Schwabe (SPD), Leiter der Wahlbeobachtungsmission des Europarats, am Montag in Ankara. Bei der Stimmauszählung habe es an Transparenz gefehlt, hieß es von der Delegation. Die Wahlbehörde solle klarstellen, wie genau sie Wahlergebnisse veröffentliche. Der Behörde wird unterstellt, unter dem Einfluss der Regierung zu stehen.

Gleiche Voraussetzungen habe es bereits vor der Wahl nicht gegeben. Die regierende AKP unter Recep Tayyip Erdogan habe „ungerechtfertigte Vorteile“ gehabt, etwa mit Blick auf die mediale Berichterstattung. Die türkische Regierung kontrolliert weite Teile der Medienlandschaft. Die Opposition habe teilweise unter massivem Druck gestanden.

Türken in Deutschland bleiben Erdogan treu

Bei den in Deutschland lebenden türkischen Staatsbürgern zeichnete sich erneut eine deutliche Mehrheit für Erdogan ab. Nach Auszählung fast aller Stimmen entfielen fast zwei Drittel (65,4 Prozent) auf den derzeitigen Amtsinhaber. Kilicdaroglu erzielte hierzulande ein deutlich schlechteres Ergebnis als im Gesamtergebnis. Er landet laut Zahlen der staatlichen Agentur Anadolu bei knapp einem Drittel (32,6 Prozent). Offizielle Zahlen der Wahlbehörde zum Ergebnis in Deutschland liegen aber noch nicht vor.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ähnliches war bereits vor fünf Jahren zu beobachten. Damals hatte Erdogan in Deutschland über 12 Prozentpunkte mehr Stimmen in Deutschland geholt verglichen mit dem Gesamtergebnis.

Ingesamt waren etwa 1,5 Millionen Deutschtürken wahlberechtigt. Dass Erdogan in Deutschland so gut abschneidet, hat laut Yunus Ulusoy vom Zentrum für Türkeistudien in Essen auch historische Gründe. Die Gastarbeitermigration habe in erster Linie Menschen aus dem anatolischen Kernland mit einer religiös-konservativen Einstellung nach Deutschland gebracht, sagte er.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gökay Sofuoglu, der Vorsitzende der Türkischen Gemeinde in Deutschland, sagte, Erdogan sei auch so erfolgreich, weil er in den vergangenen Jahren hier eine gute Struktur aufgebaut habe. „Er hat sich als Kümmerer der Türken in Deutschland dargestellt“, sagte er. In anderen türkischen Gemeinden der Welt fiel das Ergebnis dagegen anders aus. So lag in Kanada, den Vereinigten Staaten, Neuseeland, Südafrika, Polen oder Finnland Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu nach Auszählung fast aller Stimmen deutlich vorn.

mit Agenturmaterial