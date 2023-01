Wo liegt eigentlich Lützerath?

Die kleine Ortschaft Lützerath ist sogar zu klein, um als Dorf zu gelten. Und doch ist sie in den vergangenen Tagen zum umkämpften Symbol für den Protest gegen Klimapolitik geworden. Am heutigen Mittwoch hat die Polizei mit der Räumung begonnen. Aber wo liegt Lützerath eigentlich?

Gerade einmal 100 Einwohnerinnen und Einwohner haben einmal in Lützerath gelebt. Damit ist die Ortschaft so klein, dass sie nicht einmal als Dorf gilt, sondern lediglich als Weiler. Im Zuge der Erweiterung des Tagebaus Garzweiler II will RWE Lützerath abbaggern und die unter der Ortschaft liegende Braunkohle abbauen. Ein Vorhaben, das von Klimaschützerinnen und -schützern stark kritisiert wird.

In den vergangenen Tagen ist das 2020 errichtete Protestcamp in Lützerath so auf mehrere Hundert Menschen angewachsen. Am heutigen Mittwoch hat die Polizei mit der Räumung begonnen. Sie erwartet, dass es rund vier Wochen dauern wird, bis das Örtchen vollständig geräumt ist.

Lützerath: Mitten im rheinischen Braunkohlerevier

Aber wo liegt Lützerath überhaupt genau? Der Weiler ist Teil der Stadt Erkelenz (45.000 Einwohnerinnen und Einwohner) in Nordrhein-Westfalen und liegt mitten im rheinischen Braunkohlerevier. Die nächstgrößeren Städte im Umkreis von 50 Kilometern sind Mönchengladbach (ca. 20 Kilometer), Köln (ca. 45 Kilometer) und Düsseldorf (ca. 40 Kilometer). Im Süden liegt außerdem Aachen (ca. 40 Kilometer), das auch die räumungsbefugte Polizei stellt.

Lützerath liegt direkt an der Kante des Braunkohletagebaus Garzweiler II des Energiekonzerns RWE. So nah, dass Einsatzkräfte die Protestierenden bereits vor der Abbruchkante warnten. Am vergangenen Sonntag war es bereits zu Unterspülungen gekommen. Das Konzert der Band AnnenMayKantereit musste daraufhin verlegt werden. Ausgelöst worden sei die Unterflutung durch einen Wasseraustritt aus einem Rohr. Wie es dazu gekommen sei, werde derzeit geprüft.

mit dpa-Material