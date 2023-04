Wie die CDU die Wohnungsnot bekämpfen will

Wohnungsnot ist mit das drängendste Thema in den Städten. Fachpolitikerinnen und Fachpolitiker der CDU fordern in einem Positionspapier eine Wende in der Bau- und Wohnpolitik. Darin pochen sie auch auf die Wiedereinführung einer Maßnahme, die einst Kanzler und Christdemokrat Helmut Kohl abschaffte.

Lange Schlangen vor Besichtigungen, hohe Baukosten, zu wenige Flächen – in vielen großen und kleinen Städten ist die Suche nach einer bezahlbaren Wohnung und der Bau eines Eigenheims zum Frustthema Nummer eins geworden.

CDU-Fachpolitikerinnen und -Fachpolitiker haben nun Vorschläge vorgelegt, wie sie die Wohnungsnot und Eigentumskrise lösen wollen. Das zwölfseitige Positionspapier soll am Freitag bei der Sitzung des sogenannten Metropolenkreises der Bundespartei in Bremen beschlossen werden und liegt dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) vorab vor.

Demnach wollen die Christdemokraten Mieterhöhungen eindämmen und Mieterinnen und Mieter im Zahlungsverzug vor Kündigungen schützen. Dafür drängen die CDU-Politikerinnen und -Politiker auf eine „befristete Verlängerung der Mietpreisbremse“, die seit 2015 in Kraft ist. Der Regel zufolge darf die Miete bei der Neuvermietung in Regionen mit einem angespannten Wohnungsmarkt maximal 10 Prozent höher sein als die Durchschnittsmiete in der Gegend.

Zudem pochen die CDU-Politikerinnen und -Politiker auf eine Zweijahresfrist bis zur nächsten Mietanpassung. „Wir wollen eine Verlängerung der Wartezeit bis zur nächsten Mieterhöhung auf 24 Monate bei Vermietern mit mehr als zehn Wohneinheiten im Eigentum“, heißt es. Momentan ist die Mieterhöhung schon nach 15 Monaten möglich. Um Mieterinnen und Mieter vor Kündigungen zu schützen, schlägt die Partei eine neue Frist zur Mietnachzahlung vor, „mit der Möglichkeit, die ordentliche Kündigung abzuwenden“. Das müsse aber auf eine einmalige Anwendung pro Mietverhältnis begrenzt bleiben.

CDU-General Czaja fordert neue „Strategie für günstiges Wohnen und mehr Eigentum“

CDU-Generalsekretär Mario Czaja sagte dem RND, es sei eine neue „Strategie für günstiges Wohnen und mehr Eigentum“ nötig. In Deutschland herrsche wachsender Wohnungsmangel, ergänzte Czaja. Die Eigentumsquote sei so gering wie kaum irgendwo in Europa. „Die Baupreise steigen und die Bauwirtschaft droht trotz des Wohnungsmangels in eine tiefe Krise zu schlittern.“

Hauptstadt-Radar Der Newsletter mit persönlichen Eindrücken und Hintergründen aus dem Regierungsviertel. Immer dienstags, donnerstags und samstags.

Auch der CDU-Spitzenkandidat zur Bremer Bürgerschaftswahl 2023, Frank Imhoff, warnt, dass in Städten wie Bremen der Kostendruck beim Bau zu spüren sei. Große Bauprojekte würden gestoppt. Die Entwicklung könne „mittel- und langfristig zu Arbeitsplatzverlusten führen, die wir anschließend nicht wieder aufbauen können“, befürchtet er.

Der CDU-Kreis mahnt auch die Wiedereinführung der sogenannten Wohngemeinnützigkeit an, mit der Unternehmen Steuervergünstigungen erhalten, wenn sie günstigen Wohnraum dauerhaft zu Verfügung stellen. „Voraussetzung dafür seien transparente und konsequente Kontrollmechanismen“, heißt es. Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) plant ein ähnliches Gesetz. Die Maßnahme hatte die Regierung unter Kanzler Helmut Kohl (CDU) im Jahr 1990 abgeschafft.

CDU will „Baukindergeld 2.0″

Um den Bau von Eigentum zu unterstützen, dringen die Christdemokraten in dem Papier auf ein „Baukindergeld 2.0″. Ausgestattet werden solle dies mit 15.000 Euro pro Kind in zehn Jahren für Familien mit einem Haushaltseinkommen von bis zu 100.000 Euro.

Weiter drängen die Fachpolitikerinnen und -politiker auf Finanzanreize, wenn eine Familie in einen Ort zieht, der unter Leerstand leidet. „Wir sprechen uns für die Einführung eines ‚Jung kauft Alt‘-Programms auf Bundesebene aus“, so das Papier. So könnten die Zentren kleinerer Gemeinden wiederbelebt werden, die von massivem Wegzug und von Leerstand betroffen seien.

Ebenfalls muss nach Ansicht der Christdemokraten das Problem gelöst werden, dass in Sozialwohnungen mitunter auch Nichtberechtigte wohnen. Die Christdemokraten fordern daher „Kontrollmechanismen“, darunter eine „bundesweite Fehlbelegungsabgabe“ für diese Mieterinnen und Mieter.