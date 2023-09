Wohnungsnot in Deutschland: Jetzt müssen endlich alle mit anpacken

Berlin. Spät kommt er, doch er kommt: zumindest der Versuch der Bundesregierung, dem Niedergang im Wohnungsbau mehr entgegenzusetzen als Appelle und kleinteilige Fördermaßnahmen.

Zwar wird niemand in der Baubranche oder auf dem Mietmarkt als Zeitenwende bezeichnen, was an diesem Montag auf dem Wohnungsbaugipfel im Kanzleramt beschlossen wurde. Doch immerhin hat die Ampel – nach jahrelangem Aussitzen des wachsenden Problems durch die Bundespolitik – endlich ein Aktionspaket präsentiert, von dem zumindest das Signal ausgeht, angesichts der Krise größer zu denken als bisher.

700.000 Wohnungen fehlen

Die Beschlüsse können allerdings nur der Anfang einer nationalen Kraftanstrengung sein, in der auch Länder und Kommunen zeigen müssen, dass sie das Ausmaß des Handlungsbedarfs begriffen haben. Denn schon jetzt liegt der Wohnungsmangel mit bundesweit mehr als 700.000 fehlenden Einheiten auf Rekordniveau – besonders bei Sozial- und preisgünstigen Wohnungen.

Die SPD, die das im Wahlkampf zum zentralen Thema gemacht hatte, wollte für 400.000 neue Wohnungen pro Jahr sorgen – und verfehlt dieses Ziel seit Amtsantritt als Kanzlerpartei Jahr für Jahr deutlicher. Erst jetzt räumte SPD‑Bauministerin Geywitz ein, dass der Trend in die falsche Richtung geht. Tatsächlich rechnet die Bauwirtschaft nach 200.000 neuen Wohnungen im Vorjahr für das kommende nur noch mit 150.000.

Zwar kann die Bundespolitik nicht im Alleingang die Lage auf dem Immobilienmarkt umkehren, der unter Kostenexplosion und nach dem Zinssprung unter einem regelrechten Schockzustand der Kreditmärkte leidet. Es war trotzdem falsch, auf diesen Niedergang mit Durchhalteparolen und einem Festhalten an unerreich­baren Zielen zu reagieren. Zumal die Bauwirtschaft klagt, mehr als ein Drittel der Wohnkosten seien staatlich verursacht.

Serielles und modulares Bauen soll zunehmen

Der neue, realistische Blick auf die Baukrise gibt nun den Blick frei auf notwendige Gegenmaßnahmen: Vom 14‑Punkte-Plan der Ampel kann sich die Baubranche nun zumindest ernst genommen fühlen. Wenig überraschend gehören dazu neue Staats­investitionen in Milliardenhöhe für eigene Wohnbau­projekte sowie Fördergelder, etwa für Sanierungskosten von Unternehmen. Dass der Staat hier noch einmal tief in die eigene Tasche greift, kann sich doppelt auszahlen: um der Baubranche über Zins- und Preisschock zu helfen und zugleich als Impuls für schwächelnde Konjunktur.

Ebenso wirksam kann jedoch der Beschluss werden, künftig viel stärker auf serielles und modulares Bauen zu setzen. Offenbar war das Ausmaß des Wohnungsmangels zuvor noch nicht in allen Köpfen angekommen, liegt doch der Anteil an diesem effektiven Vorgehen für Planung, Genehmigung und Errichtung derzeit bei lächerlichen 5 Prozent der Neubauten.

Der Bund hat nun endlich den Weg dafür frei gemacht, nun müssen die Kommunen diesen Turbo in ihren Neubauquartieren aber auch einlegen und den seriellen Neubau mittels Pauschalgenehmigungen auch tatsächlich beschleunigen.

Jetzt kommt es auf die Bundesländer und Gemeinden an

Schon deshalb wurde der gordische Knoten auf dem Gipfel nicht zerschlagen: Weil es auch auf die Bundes­länder und Gemeinden ankommt. Denn so regelmäßig aus allen 16 Ländern Bekenntnisse zu schnellerem Neubau kommen, so stur oder träge halten die meisten an ihren höchsteigenen Landesbauordnungen fest. Da ist die Vereinheitlichung und Entschlackung von Bauvorschriften ebenso dringend geboten wie das Ausweisen von Bauland für günstige Wohnungen durch die Kommunen – anstelle vom Verkauf an Luxus­investoren.

Zu den Wermutstropfen der Gipfelergebnisse zählt, dass die Ampel bei Mietrechtreformen weiterhin durch internen Streit blockiert ist, in diesem Fall zwischen SPD und FDP. Und auch, dass schon wieder der Klimaschutz geschleift wird. Auch als Mittel gegen diese aktuelle Krise fällt der Politik zuerst ein, die Dauerkrise der Erderwärmung zu ignorieren: Nach dem Heizungsgesetz will die Ampel nun auch Pläne für höhere Energiestandards auf Bundes- und Europaebene aufweichen. Dabei muss, was heute an Dämmung gespart wird, morgen umso teurer nachgerüstet werden.

So nachvollziehbar das im Einzelfall sein mag, so wichtig wäre es doch, wenn solche Einschnitte wenigstens einmal durch ehrgeizigeren Klimaschutz an anderer Stelle ausgeglichen würden.