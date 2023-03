Ein ähnlicher Begriff von Freiheit wie Putin: Wolfgang Kubicki greift Habeck an

Der Bundestagsvizepräsident und stellvertretende FDP-Vorsitzende Wolfgang Kubicki hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin verglichen. „Putin und Habeck haben eine ähnliche Überzeugung davon, dass der Staat, der Führer, der Auserwählte, besser weiß als die Menschen, was für sie gut ist“, sagte Kubicki im Interview mit der Talksendung „Veto“ auf der Plattform Massengeschmack-TV.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Als er Habecks Ausführungen auf einer Bundeskonferenz der Grünen gehört habe, habe er erst gedacht, „der hat was geraucht, als er da die ganze Zeit von Freiheit sprach“, meinte Kubicki. „Und dann kam raus: Er meint, Freiheit ist die Einsicht in die Notwendigkeit. Das bedeutet: Wer sich selbst freiwillig unterwirft, der ist wirklich frei. Und wer dagegen opponiert, dass er sich unterwerfen muss, wer eigene Entscheidungen treffen muss, der ist in Wahrheit unfrei. Denn er ist ja gezwungen, zu opponieren.“ Das sei ein Freiheitsbegriff, „den könnte Wladimir Putin problemlos auf sein eigenes Herrschaftsmilieu übersetzen“, so Kubicki. Der einzige Unterschied zwischen den beiden Politikern sei, dass dass Putin seine Ziele durch Gewalt durchsetzen wolle, Habeck hingegen eher durch Verbote.

Hauptstadt-Radar Persönliche Eindrücke und Hintergründe aus dem Berliner Regierungsviertel. Immer dienstags, donnerstags und samstags. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kubicki entschuldigt sich: „Völliger Quatsch und eine Entgleisung“

Am Mittwoch hat sich Kubicki dann bei Habeck für den Vergleich mit Kremlchef Wladimir Putin „in aller Form“ entschuldigt. „Ihn in eine Reihe mit einem gesuchten Kriegsverbrecher zu stellen, ist völliger Quatsch und eine Entgleisung. Das geht so gar nicht“, sagte Kubicki der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch in Berlin. „Robert Habeck ist ein aufrechter Demokrat und ich streite lieber mit ihm in der Sache als über den Weg der Diffamierung.“

Zuvor hatte es bereits lautstarken Protest aus den Reihen der Grünen gegeben. So sagte die sicherheitspolitische Sprecherin der Partei, Sara Nanni, gegenüber „T-Online“, dass Vergleiche mit Putin unangebracht seien. Kubicki sei zwar für markige Sprüche bekannt, „aber das ist kein üblicher Kubicki-Spruch, das ist einfach unwürdig für einen Bundestagsvizepräsidenten“.

Die Grünen-Abgeordnete Jamila Schäfer unterstellte dem FDP-Vizechef gegenüber dem Portal, „jedes Maß verloren“ zu haben. „Es ist brandgefährlich, wenn der Bundestagsvizepräsident ein deutsches Regierungsmitglied mit einem Kriegsverbrecher vergleicht.“ Ihr Kollege Jan-Niclas Gesenhues forderte hingegen, nach der Entschuldigung Kubickis schnell zur Sachpolitik zurückzukehren.

RND/sic/dpa