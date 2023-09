﻿Wolfsburgs Oberbürgermeister in Ratssitzung als Nazi beschimpft

Wolfsburg. Eklat in der Sitzung des Wolfsburger Rates am Donnerstagabend: Der Westhagener Günter Hönig hat Wolfsburgs Oberbürgermeister Dennis Weilmann (CDU) als „dritten Nazi-OB in Folge“ beschimpft und zwei Orte in der Ukraine, mit denen die Stadt Wolfsburg eine Solidaritätspartnerschaft eingehen will, als „Nazi-Nester“ bezeichnet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ratsvorsitzender Ralf Krüger (SPD) entzog Hönig wegen seiner Behauptungen und Unterstellungen das Wort. „Sie hatten aufgrund solcher Äußerungen schon einmal ein Hausverbot“, merkte er noch an, bevor Hönig vom Sicherheitsdienst aus dem Saal begleitet wurde. „So etwas brauchen wir uns nicht bieten lassen. Eine Unverschämtheit“, sagte Krüger.

Der als „Opa Braveheart“ bekannte Politiker Günter Hönig. © Quelle: privat

Beschluss über Solidaritätspartnerschaft mit ukrainischen Städten

Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art: Bereits 2018 hatte Hönig, der vielen noch unter dem Namen „Opa Braveheart“ als Einzelkandidat für die Bundestagswahl bekannt sein dürfte, in der Bürgersprechstunde eine Reihe von Unterstellungen und persönlichen Beleidigungen gegenüber dem damaligen Oberbürgermeister Klaus Mohrs (SPD) vorgebracht. Hintergrund für den Redebeitrag von Hönig waren offenbar dessen Bemühungen als Vorsitzender des Bundes der Galiziendeutschen vor 15 Jahren um eine Partnerschaft mit der Stadt Kolomea in der Ukraine. Diese sei damals abgelehnt worden, sagte er.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Anlass für seine Äußerungen war nun der anstehende Beschluss des Rates über die Begründung von Solidaritätspartnerschaften mit den ukrainischen Städten Schowkwa und Nischyn. Die Stadt will einem Aufruf des Bundespräsidenten Folge leisten und den vom Krieg gezeichneten Städten „zielgerichtete und bedarfsorientierte Unterstützung“ anbieten. Voraus gingen ein Beschluss in der Sitzung des Beirates für internationale Beziehungen im Juni und zwei Arbeitsgespräche mit Delegationen aus der Ukraine.

Entfernungen zwischen Wolfsburg und den Partnerstädten Schowkwa und Nischyn in der Ukraine. © Quelle: Googel Maps/WAZ-Montage

Weilmann ging auf die kruden Äußerungen Hönigs nicht weiter ein, betonte aber: „Wir haben einen furchtbaren Krieg in der Ukraine, die Menschen brauchen unsere Hilfe.“ Daher wolle die Stadt Solidaritätspartnerschaften eingehen. „Ich gehe fest davon aus, dass der Rat dies beschließt. Und das ist genau richtig.“ Applaus aus dem Ratsrund. Es folgten weitere Beschimpfungen Hönigs, bevor er aus dem Saal verwiesen wurde.

+++ Alle Entwicklungen zum Krieg gegen die Ukraine im Liveblog +++

Bewegende Gespräche und dramatische Bilder

Oberbürgermeister Weilmann sprach von „bewegenden Gesprächen und dramatischen Bildern“ aus den Städten Schowkwa und Nischyn. Wie genau die Unterstützung aussehen soll, steht noch nicht fest. Beide Städte haben laut Vorlage Interesse an „medizinischen Wissenstransfer, Überlassung von Fahrzeugen und einer wirtschaftlichen Zusammenarbeit durch die Ansiedlung deutscher Firmen“. Organisatorisch und finanziell können die Partnerschaften demzufolge von der Initiative „Engagement Global“ und dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung unterstützt werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Beschluss über die Solidaritätspartnerschaften erfolgte mit zwei Gegenstimmen von der AfD. „Solche Dinge gehören ins Außenministerium“, meinte Fraktionsvorsitzender Thomas Schlick, die Partnerschaften „änderten nichts an der Situation“. Das Geld solle „in Friedensinitiativen fließen“.

Das sah die große Mehrheit im Ratsrund anders. Was die Bürgermeister der ukrainischen Städte schilderten, „ging unter die Haut“, sagte Krüger. Schowka liege nahe der oft bombardierten Stadt Lwiw an der polnischen Grenze und leide ebenfalls stark unter den Folgen des Krieges. „Wir sollten uns heute nicht nur zu einem eindeutigen Beschluss durchringen, sondern auch sehen, wie wir konkret helfen können“, meinte Krüger. Beispielsweise könnten ausrangiertes medizinisches Gerät oder VW-Busse helfen. „Kontakte zu Firmen, die so etwas zur Verfügung stellen könnten, wären hilfreich“, appellierte Krüger.

Dieser Artikel erschien zuerst bei der „Wolfsburger Allgemeinen Zeitung“.