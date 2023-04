Wolfsgipfel: höhere Zäune oder zum Abschuss freigeben?

Berlin/Potsdam. Der Wolf polarisiert. Die einen freuen sich darüber, dass das Raubtier wieder zurück in Deutschland ist. Die anderen trauen sich nicht mehr allein in den Wald oder sorgen sich um ihre Schafe. Um Lösungen für den Umgang mit dem Wolf zu finden, hatte der Deutsche Bauernverband am Freitag zu einem Wolfsgipfel eingeladen.

Die Experten und Politiker, die im Haus der Land- und Ernährungswirtschaft in Berlin zusammenkamen, waren sich einig: Der Wolf wird in Deutschland immer mehr zu zum Problem. Weidetierhalter und Menschen auf dem Land fühlen sich mehr und mehr von den Raubtieren bedroht, die sich seit Ende der 1990er-Jahre wieder in Deutschland angesiedelt haben. „Verharmlosung, Realitätsverweigerung, romantische Verklärung und organisierte Schönfärberei haben den Konflikt mit der Weidetierhaltung eskalieren lassen“, kritisierte Eberhard Hartelt, der Umweltbeauftragte des Deutschen Bauernverbandes, die Politik. Das Ergebnis sei ein ungebremst wachsender Wolfsbestand, der inzwischen deutlich über dem günstigen Erhaltungszustand liege.

Wolf sorgt für Frust bei Weidetierhaltern

Im deutschlandweiten Vergleich leben die meisten Wölfe in Brandenburg – derzeit sind es mindestens 47 Rudel und 14 Paare. Auch hier sorgen die Tiere immer wieder für Frust bei den Weidetierhaltern. Jens Schreinicke, der Wolfsbeauftragte des Landesbauernverbands Brandenburg, präsentierte in seinem Vortrag nicht nur grausame Fotos von gerissenen Schafen und Eseln, sondern auch aktuelle Zahlen zum Wolfsmanagement in Brandenburg. Brandenburg gebe derzeit insgesamt fast 3,8 Millionen Euro jährlich für Herdenschutzzäune, Rissgutachter und Tierarztkosten aus – 2,9 Millionen würde allein für Präventionsmaßnahmen wie höhere Zäune oder Herdenschutzhunde ausgezahlt.

Nach Ansicht des Landwirts aus Stücken (Potsdam-Mittelmark) würden diese Maßnahmen allerdings kaum Wirkung zeigen. Trotzdem seien in Brandenburg im Jahr 2022 insgesamt 1116 Nutztiere von Wölfen getötet oder verletzt worden oder werden seit einem Angriff vermisst. Für Schreinicke ist klar: „Wenn sich mehr Wolfsrudel ansiedeln, werden auch mehr Tiere gerissen.“ Der Wolf könne sich gerne auf Truppenübungsplätzen oder in ehemaligen Bergbaugebieten ansiedeln – aber nicht in Weidezonen.

Die frei laufenden Wolfsrudel beschäftigen nicht nur Rinder- oder Pferdehalter. „Es zieht den Wolf immer mehr in die Dörfer. Es gibt Wolfsrisse direkt neben dem Wohnhaus – teilweise obwohl die Tiere ordnungsgemäß eingezäunt sind“, berichtet Rinderhalterin Anne Graichen aus dem Havelland. Eine Freundin sei neulich mit ihrem Kinderwagen unterwegs gewesen und dabei von einem Wolf bedrängt worden. Viele Menschen würden sich nicht mehr trauen ohne Pfefferspray im Wald spazieren zu gehen. Graichen fürchte, dass es bald in Deutschland zu „menschenfreie Zonen“ komme, wenn man nicht bald handele.

NABU: Eine Bejagung des Wolfes bringt nichts

„Niemand von uns hat den Wunsch, den Wolf auszurotten“, sagte Bayerns Agrarministerin Michaela Kaniber (CSU). Sie erwarte trotzdem, dass der Schutzstatus des Wolfes abgesenkt werde, um ein Erschießen des Wolfes zu ermöglichen. Das fordert auch der Landesbauernverband in Brandenburg. Der Wolf müsse ins Jagdrecht aufgenommen und sein Schutzstatus gelockert werden, forderte der Verband. Er spricht sich dafür aus, eine Quote für eine gezielte Entnahme von Tieren – das heißt, meist durch Abschuss – festzulegen. Der Verband verwies dabei auf Modelle in Schweden und Finnland.

Der Bundesbauernverband sprach sich auch für einen zügigeren und unbürokratischen Abschuss von Problemwölfen aus. Diese Möglichkeit wurde in Brandenburg 2022 ausgeweitet. Danach wurde ein männliches Tier, das mindestens 76 Nutztiere gerissen haben soll, im März dieses Jahres im Landkreis Teltow-Fläming erlegt. Der Wolf hatte laut Landesumweltamt Herdenschutzzäune überwunden und beträchtlichen Schaden angerichtet.

Die Mehrheit der geladenen Redner des Wolfsgipfels sprach sich für eine stärkere Bejagung des Wolfes aus. Aus dem Bundesumweltministerium war kein Vertreter anwesend. Der einzige Diskutant in der abschließenden Podiumsdiskussion, der sich auf die Seite des Wolfes schlug, war der Präsident des Naturschutzbundes Deutschland (NABU), Jörg-Andreas Krüger. „Eine allgemeine Bejagung des Wolfes wird nicht dazu führen, dass die Nutztierrisse heruntergehen. Schon wenige Wölfe reichen aus, um viele Tiere zu reißen.“ Laut Krüger seien die Möglichkeiten bei Herdenschutzmaßnahmen und nicht tödlichen Vergrämungsmethoden noch längst nicht ausgeschöpft, um den Wolf auf Abstand zu halten.