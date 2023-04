„Wollen die Stadt friedlich zum Stillstand bringen“: Das plant die Letzte Generation in Berlin

Die Letze Generation mobilisiert in Berlin. Ab Mittwoch wollen die Klimaaktivistinnen und -aktivisten in der Hauptstadt gegen die Politik der Bundesregierung in der Klimakrise protestieren. Aus ganz Deutschland wollen Unterstützerinnen und Unterstützer anreisen, um „entschlossen und kreativ Alarm zu schlagen“, sagte Irene von Drigalski von der Letzten Generation bei einer Pressekonferenz in einer Kirche in Berlin-Kreuzberg am Dienstag.

Die Proteste würden sich zunächst vor allem auf das Regierungsviertel konzentrieren. Am Sonntag sei eine Versammlung am Brandenburger Tor geplant. Ab Montag will die Letzte Generation dann mit Hunderten Aktivistinnen und Aktivisten die Straßen blockieren und so die Hauptstadt lahmlegen. „Wir wollen die Stadt friedlich zum Stillstand bringen, damit die Regierung sich bewegt“, formulierte es Carla Hinrichs, Sprecherin der Gruppe.

Letzte Generation fordert Einberufung eines Gesellschaftsrates

Die Klimaschutzbewegung fordert von der Bundesregierung die Einberufung eines Gesellschaftsrates, der sich repräsentativ aus Bürgerinnen und Bürgern mit unterschiedlichen gesellschaftlichen Hintergründen zusammensetzt. Dieser Gesellschaftsrat soll nach den Vorstellungen der „Letzten Generation“ dann Maßnahmen erarbeiten, um fossile Rohstoffe bis 2030 zu beenden. Diese Maßnahmen würden dann ins Parlament getragen und bestenfalls dort beschlossen werden.

„Wir werden die Proteste beenden, sobald die Bundesregierung den Gesellschaftsrat einberuft“, sagte Heinrichs. Bis dahin wolle man „den Alltag runterbrechen und versuchen, Menschen zum innehalten zu bringen.“ Man sei jederzeit bereit, mit der Regierung in Verhandlungen zu treten.

Auch eine Gefängnisstrafe wollen die Aktivistinnen und Aktivisten für ihre Blockaden in Kauf nehmen, wie Heinrichs deutlich machte. „Alle, die mit uns in den Protest gehen, sind sich bewusst, ins Gefängnis gehen zu können.“ Doch die Lage sei zu dramatisch, um sich davon abschrecken zu lassen.

Aktivistinnen und Aktivisten wollen im Zweifel ins Gefängnis gehen – Polizei kritisiert geplante Proteste

Am Montagabend waren drei Klimaaktivisten und eine Aktivistin vom Amtsgericht Heilbronn wegen einer Straßenblockade zu Haftstrafen von drei Monaten, einmal vier Monate und einmal fünf Monate verurteilt worden. Es sind die höchsten Strafen, die je gegen Klimaaktivistinnen- und Aktivisten wegen Straßenblockaden verhängt wurden.

Der stellvertretende Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Alexander Poitz, kritisierte die geplanten Proteste bereits im Vorfeld. „Es tut dem Thema Klimaschutz nicht gut, dass die Letzte Generation mit einer ignoranten Selbstgefälligkeit viele Bürger in Geiselhaft nimmt“, sagte er dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Zahlreiche polizeiliche Einsatzkräfte würden nur damit beschäftigt sein, die geplanten Störungen zu verhindern oder deren Auswirkungen so gering wie möglich zu halten.

Poitz forderte einen einen „adäquaten und konsequenten Umgang“ mit den Aktivisten durch die Justiz. „Es muss womöglich intensiver von Maßnahmen wie dem Vorbeugegewahrsam Gebrauch gemacht werden“, sagte er. An dieser Stelle fehle es jedoch an „polizeigesetzlicher Harmonie“. Das Gleiche gelte für die Versammlungsgesetzgebung – die ebenfalls Ländersache ist. Das Agieren der Letzten Generation sollte ein Weckruf für die Innenministerkonferenz sein, in dieser Sache näher zusammenzufinden, sagte der Polizeigewerkschafter.