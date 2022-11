„Selbst bei diesem Geständnis lügen sie“: Selenskyj zu Irans Drohnen

Die Regierung in Teheran hat erstmals eingeräumt, Russland Drohnen zu liefern. Der ukrainische Präsident meint, selbst dabei wäre sie nicht ehrlich. Es seien viel mehr Drohnen als das islamische Regime zugibt.

Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, in der Innenstadt von Kiew (Archivbild)

Kiew. Nach dem Eingeständnis der iranischen Führung, Kampfdrohnen an Russland geliefert zu haben, hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj Teheran „Lügen“ vorgeworfen. „Selbst bei diesem Geständnis lügen sie“, sagte der ukrainische Staatschef am Samstag in seiner täglichen Videobotschaft. Die Zahl der von der ukrainischen Luftabwehr abgeschossenen iranischen Kampfdrohnen übersteige die vom Iran genannten „wenigen“ Drohnen, begründete Selenskyj seinen Vorwurf.

„Und je mehr Teheran lügt, desto mehr wird die internationale Gemeinschaft diese terroristische Zusammenarbeit zwischen den Regimes in Russland und im Iran überprüfen“, fuhr er fort.

Iran bildet Russland offenbar im Umgang mit Drohnen aus Der Iran hat einem Bericht zufolge Ausbilder auf die von Russland annektierte Schwarzmeer-Halbinsel Krim geschickt. © Quelle: dpa

Iran: Haben Drohnen vor Krieg gegen Ukraine geliefert

Der Iran hat am Samstag erstmals Drohnenlieferungen an Russland eingeräumt. Außenminister Hussein Amirabdollahian sagte, die Islamische Republik habe Russland vor dem Krieg in der Ukraine eine begrenzte Anzahl von Drohnen zur Verfügung gestellt, wie die staatliche Nachrichtenagentur Irna berichtete. Weitere Waffenlieferungen nach Beginn des russischen Angriffskriegs sowie Bereitstellung von Raketen dementierte der Chefdiplomat jedoch.

Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben bereits Hunderte Kamikaze-Drohnen vom iranischen Typ Schahed-136 abgeschossen. „Allein gestern wurden elf Schahed-Drohnen abgeschossen“, sagte Selenskyj. Die ukrainische Militärführung vermutet, dass Russland 2400 solcher Drohnen bestellt hat.

Selenskyj sieht sein Land vor „wichtigen Wochen“.

In einer Analyse der aktuellen Lage mit der militärischen Führung in Kiew sei auch die Abwehr des russischen „Raketen- und Drohnenterrors“ überprüft worden, sagte Selenskyj weiter. Auch wenn die Abschusszahlen durch die ukrainische Luftabwehr stiegen, gebe es in diesem Punkt „noch viel zu tun“.

In Erwartung größerer Zahlen von Panzern, gepanzerten Fahrzeugen und Artillerie steht die Ukraine nach Ansicht Selenskyjs vor „wichtigen Wochen“. Die Ukraine erwarte in diesem Punkt in wenigen Wochen „gute Nachrichten“, sagte der ukrainische Präsident, ohne jedoch nähere Angaben zu machen.

Die vergangenen Stunden hätten an den Fronten bei schweren Kämpfen wenig Veränderung gebracht. Mit dem Führungsstab der Streitkräfte habe er die Lage an der Kriegs- und Energiefront analysiert. „Wir wissen, was der Feind plant, wir werden darauf reagieren und unser Land weiter befreien.“

RND/dpa

