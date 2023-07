Präsident in Kriegszeiten: Wie Wolodymyr Selenskyj zum Symbol des Widerstands wurde

Berlin. Wolodymyr Selenskyj weiß um die Macht der Bilder, und das vermutlich besser als die meisten Staats- und Regierungschefs dieser Welt. Seit dem russischen Überfall auf sein Land tritt der ukrainische Präsident öffentlich meist mit olivgrünem Militärshirt und schweren Stiefeln auf, außerdem trägt er einen Bart. Mit diesem Standard-Outfit vermittelt der telegene Politiker fast den Eindruck, als käme er selbst gerade aus dem Schützengraben – oder zumindest, als wäre er sehr nah dran an seinen kämpfenden Landsleuten. Auch Frontbesuche scheut Selenskyj nicht, egal, wie gefährlich solche Reisen für ihn persönlich sind.

Was für ein Kontrast zu seinem Widersacher in diesem brutalen Krieg. Wladimir Putin, glattrasiert und wie aus dem Ei gepellt, sitzt die meiste Zeit isoliert in seiner Moskauer Kremlblase. Selenskyj kommt nahbar rüber; wenn er sich den Fragen von Medien stellt, dann nimmt er sich Zeit. Er ist ernst, wenn er vom Krieg berichtet, er beweist zwischendurch aber auch Humor. Und er scheut nicht davor zurück, Persönliches über seine Familie zu erzählen, wenn er danach gefragt wird.

Selenskyj: „Das Wichtigste ist, dass meine Kinder stolz auf mich sind“

Etwa bei der Pressekonferenz zum Jahrestag des russischen Überfalls am 24. Februar. Ganz zum Schluss, nach rund zweieinhalb Stunden, stellt eine Reporterin Selenskyj die nach seinen Worten schwierigste Frage: Wie die damals 365 Tage Krieg seine Familie verändert hätten. „Es fällt mir schwer, Worte zu finden“, sagte der Präsident damals. Er liebe seine Frau und seine beiden Kinder, sehe sie aber nicht oft. „Das Wichtigste ist, dass meine Kinder stolz auf mich sind.“

Selenskyj wirkt menschlich, auch als Staats- und Regierungschef. Putin wirkt entrückt von den Menschen, für seinen Humor ist er schon gar nicht bekannt. Putin hat Karriere beim sowjetischen Geheimdienst KGB gemacht, wo PR-Auftritte nicht zur Ausbildung gehörten. Selenskyj ist als Komiker und Schauspieler im Fernsehen groß geworden. Zur Ironie der Geschichte gehört, dass er in seiner prominentesten TV-Rolle einen Geschichtslehrer spielt, der zum Präsidenten der Ukraine wird. Nun muss er sein Land als echter Präsident durch einen brutalen Abnutzungskrieg führen.

Auf Bildern vor dem Krieg wirkt Selenskyj wie ein anderer Mensch

Selenskyj ist seit Mai 2019 im Amt, auf Bildern aus dieser Vorkriegszeit wirkt er wie ein anderer Mensch. Bei seinem Antrittsbesuch bei Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) im Monat darauf in Berlin ist er glattrasiert, er trägt Hemd, Anzug und Krawatte. Der Kriegspräsident von heute scheint um viel mehr gealtert zu sein als die vier Jahre, die zwischen den Aufnahmen liegen.





Erst vier Jahre her: Angela Merkel neben dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. © Quelle: imago images / Metodi Popow

Im Krieg ist Selenskyj zum international gefeierten Symbol des Widerstands der Ukraine gegen Putins Imperialismus geworden. Vor dem russischen Überfall war der Präsident allerdings nicht unumstritten. Im Wahlkampf profilierte er sich als Verfechter von Transparenz und Bekämpfer von Korruption, tatsächlich stieß er nach seinem Sieg auch entsprechende Reformen an.

Schlecht dazu passt aber, dass in den im Oktober 2021 von einem internationalen Journalistenkonsortium enthüllten „Pandora-Papers“ zu heimlichen Geschäften in Steueroasen auch Selenskyjs Name auftaucht. Demnach sollen er und sein Umfeld ein Netzwerk von Offshore-Firmen mit Sitz auf den Britischen Jungferninseln, Zypern und Belize besessen haben. Zwar soll Selenskyj seine Anteile daran etwa zum Zeitpunkt seiner Wahl abgegeben haben – angeblich aber mit einer Vereinbarung, wonach seine Familie weiterhin Geld von den Firmen erhält.

Als Präsident in Kriegszeiten hat sich Selenskyj bewährt

Als Präsident in Kriegszeiten hat Selenskyj sich bewährt, das steht außer Frage. In einer Umfrage des Internationalen Instituts für Soziologie in Kiew (KIIS) vom Mai haben 80 Prozent angegeben, dass sie ihm vertrauen. Als Präsident in Friedenszeiten, die der Ukraine hoffentlich bald wieder bevorstehen, steht diese Bewährungsprobe allerdings noch aus. In einer KIIS-Umfrage vom Oktober 2021 – vier Monate vor dem russischen Überfall – stellten die Ukrainerinnen und Ukrainer ihm ein schlechtes Zeugnis aus: Nur 28,2 Prozent der Befragten zeigten sich damals zufrieden mit seiner Arbeit.

Heute dürfte Selenskyj maßgeblich dafür verantwortlich sein, dass es die Ukraine als souveränen Staat überhaupt noch gibt. Als die Russen am 24. Februar 2022 einmarschieren, glaubt im Westen kaum jemand daran, dass die Ukrainer langfristig eine Chance gegen die mächtigen Invasoren haben. Selenskyj lässt zwar seine Ehefrau Olena Selenska, seine Tochter und seinen Sohn in Sicherheit bringen – seine Kinder wird er danach monatelang nicht mehr sehen. Er selbst bleibt aber in der Hauptstadt Kiew, auf die die russischen Panzer vorrücken, und motiviert sein Volk mit seinem Mut zum Widerstand. In Afghanistan ist ein halbes Jahr zuvor Präsident Aschraf Ghani kampflos vor den Taliban aus seinem Palast in Kabul geflohen.

Unter Selenskyjs Führung haben die Ukrainer die russischen Besatzer aus wichtigen Landesteilen zurückdrängen können, auch wenn der Krieg noch lange nicht entschieden ist. Der Präsident wirbt im Ausland bei Reisen oder Videoansprachen unermüdlich um Unterstützung für sein Land – und das durchaus selbstbewusst, wie jetzt vor seiner Teilnahme am Nato-Gipfel in Vilnius. Von den Bündnisstaaten fordert er „Respekt“ für sein Land ein. „Es ist beispiellos und absurd, dass weder für die Einladung noch für die Mitgliedschaft der Ukraine ein Zeitrahmen festgelegt wird“, schreibt er auf Twitter. „Ungewissheit ist Schwäche. Und das werde ich auf dem Gipfel offen ansprechen.“