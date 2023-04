Xi Jinping lernt jetzt seine Grenzen kennen

Chinas Staatschef Xi Jinping besichtigt eine Hafenanlage in der südchinesischen Provinz Guangdong. Die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua verbreitete diese Aufnahme am 11. April 2023.

Vielleicht hat Xi Jinping es in letzter Zeit einfach ein bisschen übertrieben mit seinen breitbeinigen Auftritten.

Erst kam die pompöse Demonstration seiner Alleinherrschaft beim Volkskongress in Peking. Dann folgte der dreitägige Besuch in Moskau, wo der chinesische Staatschef entgegen aller naiven Hoffnungen im Westen den Kriegstreiber Wladimir Putin stabilisierte. Zuletzt, Mitte April, drehte Xi erneut dem Westen eine Nase, indem er eine Reise des amerikanischen Außenministers nach Peking abblasen ließ.

Manche Gesten von Xi Jinping wirkten, als habe das mächtiger denn je gewordene China mit dem Rest der Welt eigentlich schon nichts mehr zu besprechen. Doch die Verhältnisse sind nicht so. Eine Gegenwehr der demokratischen Staaten wächst, rund um den Globus.

Der Krisen-Radar

Immer neue Bündnisse gegen China

Schon seit Jahren entstehen immer neue Bündnisse gegen China, auch wenn sie offiziell nicht so heißen. In der „Quad Group“ tauschen die USA, Indien, Japan und Australien sicherheitsrelevante Erkenntnisse aus. Im Aukus-Pakt wurde besiegelt, dass Australien künftig mithilfe aus London und Washington atomar betriebene U-Boote bauen wird. Und Japan bat im März in einer historischen Premiere das komplette deutsche Kabinett zu Regierungskonsultationen nach Tokio.

Dies alles waren für China bereits schlechte Nachrichten. Die schlechteste Nachricht von allen aber kam soeben vom G7-Außenministertreffen im japanischen Karuizawa. Da erkühnten sich die USA, Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien, Kanada und Japan allen Ernstes, den chinesischen Drachen dauerhaft hinter ein Gatter treiben zu wollen.

China, mahnen die G7 in auffallend selbstbewusstem Ton, solle „auf Drohungen, Zwang, Einschüchterung oder die Anwendung von Gewalt verzichten“. Zum Thema Waffenlieferungen an Putin heißt es: „Wir wiederholen unsere Aufforderung an Dritte, die Unterstützung des russischen Krieges einzustellen – oder einen schwerwiegenden Preis zu bezahlen.“

Klare Worte mit wohltuender Wirkung

Fauchend spricht Peking jetzt von Verleumdungen. Tatsächlich aber dürften die klaren Worte der G7 wohltuende weltpolitische Wirkungen entfalten. China lernt, nach langem, stetigem Aufstieg, seine Grenzen kennen. Die übermütig gewordene Führung in Peking hat Macht und Möglichkeiten der G7 völlig unterschätzt.

Treiber bei G7-Runde in Japan: Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock und ihr amerikanischer Amtskollege Antony Blinken. © Quelle: Soeren Stache/dpa

Die Runde in Karuizawa, inhaltlich und stilistisch angeführt von dem Amerikaner Antony Blinken und der Deutschen Annalena Baerbock, hat den Rücken gerade gemacht. Das kann sie auch. Wirtschaftlich bringen die sieben Staaten kombiniert weit mehr auf die Waage als China. Politisch sind sie, was zu beweisen war, koordinierungsfähig.

Sich ernsthaft anzulegen mit dieser mächtigsten Staatengruppe der Welt, das ahnen auch nachdenklichere Kreise in Peking, könnte angesichts vielfältiger wechselseitiger Abhängigkeiten für die Handelsnation China böse nach hinten losgehen.