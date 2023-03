Xi trifft Putin: „Kenne Sie immer als meinen teuren Freund“

Zum Start seines Besuchs in Moskau hat der chinesische Präsident Xi Jinping den russischen Präsidenten Wladimir Putin in den höchsten Tönen gelobt. So begann er seine Ansprache direkt mit den Worten: „Sehr geehrter Herr Putin, ich kenne Sie immer als meinen teuren Freund und nenne sie auch so.“ Er freue sich sehr über Putins Einladung nach Moskau und habe nach seiner Wiederwahl Russland als erstes Reiseziel ausgewählt.

Dann betonte Xi die Wichtigkeit der chinesisch-russischen Beziehungen. „Wir sind große Nachbarstaaten, und wir sind auch Partner in unserer umfassenden strategischen Zusammenarbeit“, so seine Worte. „Tatsächlich haben unsere Länder viele ähnliche oder gleichermaßen wichtige Ziele.“ Lobend hob er Putins „starke Führerschaft“ hervor, dieser habe „sehr große Erfolge gemacht beim Aufblühen des Landes“.

Mit Erwähnung der Wahlen in Russland im kommenden Jahr zeigte er sich überzeugt davon, dass das russische Volk Putin unterstützen werde. Den Krieg Russlands gegen die Ukraine erwähnte Xi nicht explizit.

Putin begrüßt Xis Plan, „die akute Krise in der Ukraine beizulegen“

Putin wiederum erwähnte die Ukraine, wie üblich nannte er den Krieg aber nicht beim Namen. Stattdessen sagte er, dass er Xis Plan begrüße, „die akute Krise in der Ukraine beizulegen“. Kremlsprecher Dmitri Peskow kündigte an, Putin werde Xi bei einem Abendessen die Sicht Moskaus auf den Konflikt in der Ukraine ausführlich erläutern. Gespräche zu anderen Themen solle es dann am Dienstag geben.

China hat den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine nicht verurteilt, sich aber wiederholt gegen einen Atomwaffeneinsatz ausgesprochen und im Februar eine vage Friedensinitiative vorgelegt, die zu einem Waffenstillstand und Gesprächen aufruft, aber bisher keine greifbaren Fortschritte brachte. Außenministeriumssprecher Wang Wenbin sagte am Montag: „China wird seine objektive und faire Position zur Ukraine-Krise beibehalten und eine konstruktive Rolle bei der Förderung von Friedensgesprächen spielen.“

„Grenzenlose Freundschaft“

Beiden Seiten bringt das Treffen diplomatische Rückendeckung und die Chance, ihre selbst erklärte „grenzenlose Freundschaft“ auszubauen. Erst am Freitag erließ der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag wegen des Vorwurfs von Kriegsverbrechen in der Ukraine Haftbefehl gegen Putin, der damit international noch isolierter ist als bisher schon, aber gleichzeitig auf die ungebrochene Unterstützung der Supermacht China verweisen kann.

Und China will sich nach der erfolgreichen Vermittlung zwischen den Erzfeinden Saudi-Arabien und Iran weiter als Schlichter internationaler Konflikte hervortun und sich nebenher auch noch russisches Öl und Gas für die eigene energiehungrige Wirtschaft sichern.

