Uiguren und andere Gläubige beten während des Gottesdienstes in der Id-Kah-Moschee in Kashgar in der Uigurischen Autonomen Region Xinjiang im Westen Chinas während eines von der Regierung organisierten Besuchs für ausländische Journalisten am 19. April 2021 (Archivbild).

© Quelle: Mark Schiefelbein/AP/dpa