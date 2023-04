Yolanda Díaz: Diese Kommunistin will neue spanische Ministerpräsidentin werden

Madrid. Yolanda Díaz schläft fast nie, sagen ihre Freunde. Sie arbeitet an ihrer Karriere. Wenn die 51-Jährige in ihrem Leben einen unwahren Satz gesagt hat, dann den: „Posten interessieren mich nicht.“ Natürlich doch, und wie. An diesem Sonntag hat sie es öffentlich bekannt gegeben: Sie will Spaniens kommende Ministerpräsidentin werden. Dafür hat sie monatelang antichambriert und ein Bündnis kleiner und größerer Linksparteien zusammengebracht, mit dem Namen „Sumar“. Das heißt: addieren. Zugleich dividiert sie ihre bisherige Heimatpartei Podemos, die gerade einmal neun Jahre alt ist und wahrscheinlich bald untergehen wird, auch dank Díaz.

Yolanda Díaz ist seit gut drei Jahren Spaniens Arbeitsministerin, und unter all den unbeliebten Politikern des Landes (auf einer Skala von 0 bis 10 bleiben fast alle unter 5, was als Schulnote „nicht bestanden“ heißt) bringt sie es, gemeinsam mit der Verteidigungsministerin, auf ein Mindestmaß an Zuneigung unter den Spaniern. Unter den Linken ist sie ein Star, die große Hoffnung für die Wahlen Ende dieses Jahres, die nach den bisherigen Umfragen klar die Rechten gewännen. Aber in einem halben Jahr kann sich viel tun. Alle Blicke, die der Freunde und die der Gegner, richten sich gerade auf Yolanda (wie sie viele nennen, weil ihr Nachname ein eher gewöhnlicher, der Vorname in der spanischen Politik zurzeit aber einzig ist).

In ihren drei Ministerjahren hat Díaz ein paar Reformen auf den Weg gebracht, die nicht allen gefallen, aber doch fast allen Respekt abnötigen für die Art und Weise, in der sie zustande kamen: nach hartnäckigen Verhandlungen mit Gewerkschaften und Unternehmerverbänden. So kam Spanien zu einer brauchbaren Arbeitsmarktreform, guten Regeln für die Kurzarbeit und zwei ordentlichen Erhöhungen des Mindestlohns. Und aus Díaz, dem kleinen Licht in der galicischen Provinz, wurde ein heller Stern am nationalen Politikhimmel.

Leidenschaftliche Kommunistin

Mit dem Ruhm kam das Begehren. Sie wollte die Nummer 1 werden. Innerhalb von Podemos ging das nicht. Die Linkspartei ist ein Privatprojekt ihres Gründers Pablo Iglesias und dessen Ehefrau, der Gleichheitsministerin Irene Montero, und einiger sie eng umkreisender Satelliten. Zu denen wollte Díaz nicht gehören. Stattdessen setzte sie sich mit den vielen anderen Linksparteien ins Einvernehmen, die sich im Laufe der Jahre von der Ego-Initiative Podemos gelöst hatten und in Yolanda Díaz eine würdigere Führerin ihrer gemeinsamen Interessen sahen. Jetzt hat sie ihr eigenes Projekt, und das heißt Sumar.

Díaz‘ politische Karriere ist eine der Häutungen: In El Ferrol, der Geburtsstadt Francos, war sie kurzzeitig stellvertretende Bürgermeisterin für das Linksbündnis Esquerda Unida, später kam sie als Vertreterin eines neuen Bündnisses, Alternativa Galega de Esquerda, ins galicische Regionalparlament und schließlich auf dem Podemos-Ticket ins Regierungskabinett von Ministerpräsident Pedro Sánchez. Treu ist sie in all den Jahren nur der Kommunistischen Partei geblieben, der sie seit Langem angehört. Weil sie wenig schläft, fand sie vor zwei Jahren Zeit, ein Vorwort für eine spanische Neuausgabe des Manifests der Kommunistischen Partei zu schreiben, von dem sie glaubt, dass es „eine leidenschaftliche Verteidigung der Demokratie und der Freiheit“ sei. Kommunistin zu sein, bedeute, „die Gleichheit zwischen allen Menschen zu garantieren“, sagte sie in einem Fernsehinterview. Sie spricht mit Erwachsenen gerne wie mit Zehnjährigen. Sie verfolge eine Strategie „der Mehrdeutigkeiten des Lächelns“ sagt Podemos-Gründer Pablo Iglesias, der eher wenig lächelt, über sie. Bisher ist Díaz damit weit gekommen.