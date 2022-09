﻿Z auf dem Schornstein: Öltanker mit Kriegssymbol passiert die Ostsee

Der Öltanker „Galissas“ befindet sich derzeit auf dem Weg nach Russland. Er passierte auf der Fahrt den Kieler Hafen und am Dienstag auch die Ostsee vor der Küste Mecklenburg-Vorpommerns. Auf dem Schiff ist groß das Z-Symbol zu sehen – was das zu bedeuten hat.

Rostock. Ein Schiff mit einem großen Z-Symbol auf dem Schornstein hat am Dienstag den Ostseekanal vor der Küste Mecklenburg-Vorpommerns passiert. Der Öltanker „Galissas“ fährt unter panamaischer Flagge und befindet sich derzeit auf dem Weg nach Russland.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

+++ Alle Entwicklungen zum Krieg gegen die Ukraine im Liveblog +++

„Das Z steht für das russische Wort Za und bedeutet ‚dafür‘“, erklärt Stefan Creuzberger, Inhaber des Lehrstuhls für Zeitgeschichte an der Uni Rostock. Das Symbol ist häufig auf russischen Panzern beim Angriffskrieg gegen die Ukraine zu sehen. „Wenn das Z offensichtlich zur Schau gestellt wird, ist das ein Zeichen für die Solidarität mit dem völkerrechtswidrigen Krieg des Kreml“, so Creuzberger.

„Galissas“ soll Mittwoch in Russland ankommen

Dass das Schiff unter der Flagge Panamas steht, habe aber nicht zu bedeuten, dass es auch Panama gehört. „Wenn das Schiff nur unter der Flagge dieses Landes fährt, kann es auch heißen, dass Russen Eigentümer des Tankers sind. Und wenn diese sich mit dem Putin-Regime identifizieren, liegt es nahe, dass dort ein Z zu sehen ist“, meint der Professor für Zeitgeschichte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Was heißt das nun für den Tanker in der Ostsee? Erst einmal nicht viel, wie Wilfried Erbguth von der Uni Rostock erklärt: „Grundsätzlich ist jegliche friedliche Durchfahrt durch die Küstengewässer und die ausschließliche Wirtschaftszone eines Anrainerstaates gestattet. Allein die Verwendung des Zeichens Z dürfte noch nicht zur Unfriedlichkeit führen.“

Am vergangenen Samstag war das Schiff in Amsterdam losgefahren und erreichte am Montag den Kieler Hafen. Der Weg nach Russland führte auch über die Ostsee vor Mecklenburg-Vorpommern. Inzwischen ist es auf der polnischen Seite und soll laut der Tracking-Website Vesselfinder am Mittwochabend um 20 Uhr im russischen Primorsk nahe Kaliningrad ankommen.

Dieser Artikel erschien zuerst bei der „Ostsee-Zeitung“.