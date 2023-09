Zahnersatz für Asylbewerber? Linnemann und Aiwanger verteidigen Merz

Berlin. CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann hat die umstrittenen jüngsten Äußerungen von Parteichef Friedrich Merz über Zahnbehandlungen für abgelehnte Asylbewerber verteidigt. Merz hatte gesagt, dass sich abgelehnte Asylbewerber in Deutschland die Zähne machen ließen und damit einen Proteststurm ausgelöst.

Linnemann sagte am Freitag in Berlin: „Friedrich Merz spricht schwierige Sachverhalte an, und wir sind daran interessiert, sie anzusprechen, aber auch zu lösen.“ In der CDU gebe es Unterstützung für die Äußerungen von Merz. Linnemann bekräftigte seine Aufforderung auch an die Ampel-Parteien, beim Thema Migration „parteiübergreifend aus der Mitte des Parlaments“ Lösungen zu finden. „Das Angebot steht nach wie vor.“

Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger gab CDU-Chef Friedrich Merz unterdessen weitgehend recht. „Das ist natürlich etwas zugespitzt und flapsig formuliert und erregt damit die Gemüter“, sagte der Freie-Wähler-Chef dem Fernsehsender „Welt-TV“ am Freitag. „Aber der Sachverhalt ist wirklich so, dass eben viele Menschen in unseren Sozialkassen sind oder Zugriff auf unsere Sozialkassen und medizinische Versorgung haben, die uns viel Geld kosten.“

Aiwanger: So viele Menschen nicht ins Land lassen

Es seien „ja wirklich Hunderttausende illegal in Deutschland“, sagte Aiwanger. „Natürlich müssen diese Menschen medizinisch versorgt werden und stehen dann anderen Behandlungen im Weg.“ Als Konsequenz Behandlungen zu verweigern, wäre aber „inhuman“. Sein Lösungsansatz sei, „so viele Menschen gar nicht ins Land zu lassen“. Zudem sei Deutschland zu großzügig bei den Leistungen für Asylbewerber, sagte Aiwanger. Er forderte, die ausgezahlte Bargeldsumme pro Monat für Asylbewerber zu reduzieren.

Nordrhein-Westfalens Sozialminister Karl-Josef Laumann (CDU) räumte ein, dass es in seinem Land kein großes Problem mit Zahnbehandlungen für Asylbewerbern gebe. „In dem Bereich ist es so, dass wir jetzt im Ministerium auch keine Anzeichen haben, dass das ein großes Problem ist.“ Laumann verwies allerdings auf andere Probleme in den Kommunen, etwa bei der Unterbringung von Geflüchteten.

Merz hatte mit seinen Aussagen über abgelehnte Asylbewerber, die sich in Deutschland nach seinen Worten „die Zähne neu machen“ lassen, scharfe Kritik ausgelöst. Auch der Präsident der Bundeszahnärztekammer hatte gesagt, er könne Merz' Aussagen nicht nachvollziehen. Parteifreunde hatten den CDU-Chef verteidigt.

