Zehntausende demonstrieren in Polen für LGBTQ-Rechte

25.06.2022, Polen, Warschau: Menschen nehmen an der Pride-Parade in Warschau teil. In diesem Jahr findet die Veranstaltung gemeinsam mit der «Kiew Pride»-Parade statt, die wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine nicht dort abgehalten werden kann. Aufgrund des in der Ukraine geltenden Kriegsrecht, sind große Versammlungen verboten.

In Warschau haben am Samstag Zehntausende Menschen Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Trans- und queeren Menschen (LGBTQ) demonstriert. Auch viele Ukrainer beteiligten sich an den Demonstrationen in Polen. Wegen des Kriegsrechts ist die „Kiew Pride“ in der Ukraine in diesem Jahr verboten.