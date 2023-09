Zehntausende Flüchtlinge aus Berg-Karabach: Das berichtet eine Mitarbeiterin einer Hilfsorganisation

Es ist laut im Hintergrund, Shushanik Nersesyan steht in dem Registrierungscenter in Goris, Armenien, wo am Donnerstag zehntausende Flüchtlinge aus Berg-Karabach ankommen. „Es ist für mich emotional schwer hier zu stehen, neben den Menschen, die für zehn Monate unter der Blockade litten und keinen Zugang zu essenziellen Dingen hatten“, sagt Nersesyan im Telefongespräch mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland. Sie arbeitet für die internationale Hilfsorganisation People in Need (PIN), 1992 von tschechoslowakischen Journalisten gegründet. Jetzt koordiniert PIN in Zusammenarbeit mit dem IKRK die Hilfe für die Karabach-Armenier.

Das autoritär regierte Aserbaidschan übernahm mit einer Blitzoffensive nach kurzen heftigen Angriffen vergangene Woche die vollständige Kontrolle über die Kaukasusregion, nachdem sie die im aserbaidschanischen Staatsgebiet lebenden rund 120.000 Armenier lange von der Außenwelt abgeschnitten hatte. Über den Latschin-Korridor, über den das Internationale Komittee vom Roten Kreuz (IKRK) am Samstag 70 Tonnen humanitäre Hilfsgüter liefern konnte, evakuiert die armenische Regierung die Region nun.

Shushanik Nersesyan, Mitarbeiterin der Hilfsorganisation People In Need (PIN) in Armenien. © Quelle: People In Need

„Hier sehen wir die gebündelte Traurigkeit der Menschen, wie viele Bedürfnisse sie nun haben. Es ist schwer, sie überhaupt anzusprechen, welche Hilfe sie brauchen, weil sie es kaum ausdrücken können“, so Nersesyan. „Die Straße zu nehmen, ist die beste Option“, sagt Nersesyan, „aber dort herrscht so viel Verkehr, sie brauchen zwei bis drei Tage bis Goris.“

Ärzte ohne Grenzen betreuen Flüchtlinge in Armenien psychologisch

Manche Kinder kämen ohne Schuhe, berichtet sie, dann versuche PIN schnell jemand loszuschicken, um neue zu kaufen. Die geflohenen Karabach-Armenier konnten kaum etwas mitnehmen. Einige kommen mit dem eigenen Auto an, andere mit Bussen der armenischen Regierung. Zurück würden sie nach der Ankündigung der separatistischen Regierung des Morgens, sich ab 2024 aufzulösen, nicht mehr können, sagt die Helferin.

Während die Erwachsenen auf ihre Registrierung warten, versuchen die PIN-Mitarbeiter die Kinder abzulenken. Nersesyan erzählt von einer Mal-Ecke, in der Bücher und Stifte bereitliegen. Erwachsene wie Kinder brauchen in Goris vor allem psychologische Hilfe. Dafür steht ein Team von Ärzte ohne Grenzen bereit. „Sie waren gezwungen, sich zu entscheiden: ihr Leben zu riskieren und zu bleiben oder alles zurückzulassen auf der Suche nach Sicherheit“, sagte noch am Vortrag Franking Frias, Einsatzleiter von Ärzte ohne Grenzen für Armenien.

Wie groß die psychische Belastung für die Karabach-Armenier ist, lässt sich im Gespräch mit Raffi Kantian, Vorsitzender der Deutsch-Armenischen-Gesellschaft mit Sitz in Hannover, erahnen. Er berichtet von Drohungen über soziale Netzwerke wie Telegram, die dazu aufriefen, die vermissten armenischen Kinder zu ermorden und Frauen zu entführen. Die Menschen fühlten sich extrem verunsichert, weil es im vergangenen Jahr tatsächlich Videos solcher Taten gegeben habe, sagt Kantian. „Die Karabach-Armenier sind komplett schutzlos und der Willkür von Baku ausgeliefert“, sagt Kantian dem RND.

Vorsitzender der Deutsch-Armenischen-Gesellschaft fordert mehr als Beileid von deutscher Politik

In der Hauptstadt Baku sitzt Aserbaidschans Präsident Ilham Alijew, von ihm gehe Gefahr für ganz Armenien aus, mahnt Kantian. „Das Problem ist komplex. Es geht nicht nur um die derzeitigen Flüchtlinge, sondern um mögliche weitere Landnahmen. Aserbaidschan will mehr als Berg-Karabach.“ Kantian richtet sich auch an die Politik in Deutschland: „Beileidsbekundungen helfen Armenien überhaupt nicht. Die humanitäre Hilfe muss massiv aufgestockt werden“, sagt er. „Es muss über Sanktionen gegen Aserbaidschan nachgedacht werden, vielleicht sogar darüber, Armenien wehrfähig zu machen.“

Diejenigen, die schon flüchten konnten, werden von Goris aus weiter ins ganze Land verteilt. Sie steigen erneut in Busse oder in Taxis, die private Unternehmer in Armenien kostenlos bereitstellen. „Es sind mittlerweile 65.000 Menschen aus Berg-Karabach in Armenien angekommen, das stellt ein so kleines Land vor ein unendliches logistisches Problem“, sagt Raffi Kantian am Donnerstagmorgen. Wenig später korrigiert er die Zahl schon nach oben: Um 12 Uhr Ortszeit sind es schon 70.500 Menschen.