Zeit für einen neuen Nato-Doppelbeschluss

Dringend gesucht wird eine atlantische Ukraine-Strategie, die diesen Namen verdient: Flaggen der 30 Nato-Mitgliedstaaten vor dem Hauptquartier der Allianz in Brüssel.

Szenen des demonstrativen Zusammenrückens der westlichen Welt mit der Ukraine gibt es mittlerweile reichlich. Im Dezember legte Wolodymyr Selenskyi seinen allseits bejubelten Auftritt im US-Kongress hin. Am Donnerstag, im Europaparlament, erhoben sich erneut Abgeordnete links und rechts zu Ehren des ukrainischen Präsidenten und spendeten warmen, herzlichen Applaus.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Einmal mehr hatte Selenskyi nicht nur die Hirne, sondern auch die Herzen seines Publikums erreicht. Viele Europaabgeordnete waren gerührt, als der Gast aus Kiew sagte, wie viel der Wunsch nach Zugehörigkeit zur Europäischen Union seinem Land bedeute: „Das ist die Vision, die uns ermutigt, stark zu bleiben.“

+++ Alle aktuellen News zum Krieg in der Ukraine im Liveblog +++

Und nun? Auftritte wie dieser sind wichtig. Doch über den Tag hinaus bewegen sie zu wenig. Frappierend bleibt der fortbestehende Mangel an einer klaren Strategie des Westens.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eng abgestimmt - aber wohin?

Man wolle keinen Alleingang, sagen viele Regierungen in Europa, Berlin vorneweg. Doch man ahnt, dass diese schöne Formel vielerorts nur den Stillstand kaschieren soll. Dass wir uns eng abstimmen, dass wir uns unterhaken in Europa und in der Nato, ist richtig und wichtig. Wohin genau aber wollen wir eng abgestimmt und untergehakt gehen?

Es ist Zeit für die Definition einer gemeinsamen Strategie von EU und USA im Ukraine-Konflikt. Nur immer neue Ramstein-Runden einzuberufen, um immer neue Waffenlieferungen zu beschließen, verengt auf Dauer den Blick. Eine atlantische Ukraine-Strategie, die diesen Namen verdient, muss parallel dazu auch die Dimension des Diplomatischen öffnen.

Diverse offene Fragen verdienen eine Antwort, zum Beispiel diese: Will der Westen der Ukraine auch helfen, russische Truppen von der Krim zu vertreiben? Oder soll nur der Zustand vom Februar 2022 erreicht werden? Was aber hätte Moskau im Gegenzug zu bieten, wenn man der russischen Armee einen blutigen Kampf auch um die bereits 2014 annektierten Gebiete erspart - und insofern wieder zu rein diplomatischen Anstrengungen zurückkehrt?

Über Frieden zu reden ist nicht naiv

Über Frieden zu reden, vor allem erstmal über einen Waffenstillstand, ist jedenfalls nicht per se ein naives Projekt, wie manche glauben. Es kann auch, richtig angepackt, den Anfang vom politischen Ende Wladimir Putins bedeuten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für die Entwicklung einer neuen Ukraine-Strategie böte die Nato einen guten politischen Rahmen. Das Bündnis hält sogar ein gelungenes praktisches Beispiel bereit: den von Helmut Schmidt vorangetriebenen, oft missverstandenen, am Ende aber historisch erfolgreichen Nato-Doppelbeschluss vom Dezember 1979.

Das Bündnis stellte damals als Antwort auf die sowjetischen SS-20-Raketen die Aufstellung neuer Nato-Mittelstreckenraketen in Europa in Aussicht. Es schob aber zugleich – Beschluss Nummer zwei – Verhandlungen mit Moskau darüber an.

US-Präsident Ronald Reagan und der sowjetische Partei- und Staatschef Michail Gorbatschow unterzeichnen 1987 den INF-Vertrag zur Vernichtung der atomaren Mittelstreckenraketen. © Quelle: Photoreporters

In den Achtziger Jahren einigten sich US-Präsident Ronald Reagan und der russische Staatschef Michail Gorbatschow sogar auf die komplette Abschaffung der Mittelstreckenraketen. 1985 reiste Reagan nach Wien zu ersten Verhandlungen mit Gorbatschow, 1987 unterschrieben beide den Abrüstungsvertrag. Viele mochten es kaum glauben, aber ausgerechnet eine Politik der Stärke hatte damals zu einem am Ende friedlichen Wandel geführt. 1987 übrigens rüttelte Reagan an der Berliner Mauer, 1989 fiel sie tatsächlich.

Heute geht es gottlob nicht um Atomwaffen. Doch zwei mit dem Nato-Doppelbeschluss bewiesene allgemeine Prinzipien bleiben auch heute gültig. Erstens: Imperialistische Übergriffigkeiten Moskaus verlangen Geschlossenheit und Festigkeit im Westen. Zweitens: Militärische Nachrüstung und Initiativen zu neuen Verhandlungen schließen einander nicht aus. Im Gegenteil: Eine intelligente Kombination aus beidem kann helfen, Moskau ins Schleudern zu bringen.