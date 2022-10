Zementhersteller Lafarge: Konzern muss wegen Deals mit dem IS Millionenstrafe zahlen

In einem bislang einzigartigen Gerichtsprozess gegen den Zementhersteller Lafarge vor einem US-Bundesgericht, hat der Konzern am Dienstag eingeräumt, zweimal fast sechs Millionen Dollar an den sogenannten Islamischen Staat und die Al-Nusra-Front in Syrien gezahlt zu haben. Gezahlt wurde das Geld, um den Weiterbetrieb einer Fabrik im Bürgerkriegsland sicherzustellen.

Das Geld an den IS sei gezahlt worden, damit eine 680 Millionen Dollar teure Fabrik im Bürgerkriegsland Syrien weiterarbeiten könne, räumte Lafarge am Dienstag vor einem US-Bundesgericht in New York ein. Die Firma stimmte einer Strafzahlung von 91 Millionen Dollar zu. Hinzu kommt ein Bußgeld von 687 Millionen Dollar.

Die Staatsanwaltschaft erklärte, Lafarge habe 2013 und 2014 an den IS und die Al-Nusra-Front fast sechs Millionen Dollar gezahlt, als diese Gruppen ihr brutales Vorgehen gegen syrische Zivilisten verschärft und Anschlagspläne gegen US-Bürger geschmiedet hätten. „Es gibt schlicht keine Rechtfertigung für ein multinationales Unternehmen, Zahlungen freizugeben, die für terroristische Organisationen bestimmt sind“, sagte Matthew Olsen vom US-Justizministerium.

Nach Angaben des Justizministeriums handelt es sich um den ersten Fall dieser Art. Die Zahlungen erfolgten laut Staatsanwaltschaft, bevor Lafarge mit dem Schweizer Unternehmen Holcim fusionierte. Das Geld wurde genutzt, um Angestellte zu schützen und Wettbewerbsvorteile zu wahren.

Ermittlungen laufen auch in Frankreich

Wegen des Vorgehens von Lafarge ist bereits in Frankreich ermittelt worden. Lafarge wurde 2014 wegen Finanzierung einer Terrororganisation und Komplizenschaft bei Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorläufig angeklagt. Der zweite Teil der Klage wurde abgewiesen. Vor gut einem Jahr ordnete das Oberste Gericht Frankreichs eine Neuverhandlung an.

Holcim erklärte, es habe mit dem Vorgehen von Lafarge in Syrien nichts zu tun, davon erst nach der Fusion erfahren und die bei Lafarge Verantwortlichen entlassen.

