Zensur auf Rekord-Hoch: Illinois will gegen Bücherverbote vorgehen

Chicago. Der US-Staat Illinois geht künftig gegen Bücherverbote vor. Gouverneur J.B. Pritzker unterzeichnete am Montag ein Gesetz, das öffentlichen Büchereien Einschränkungen oder Verbot von Material aufgrund „parteipolitischer oder dogmatischer“ Vorbehalte untersagt. Bei Verstößen droht Bibliotheken ein Entzug staatlicher Mittel. Das neue Gesetz tritt zum 1. Januar 2024 in Kraft. Der Demokrat Pritzker erklärte, Illinois sei der erste Staat in den USA, der Bücherverbote untersage.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dies solle aber nicht heißen, dass jedes Buch in jeder Bibliothek stehen solle, erklärte der ranghohe Funktionär Alexi Giannoulias, in dessen Zuständigkeit die Bibliotheken in Illinois fallen. Er galt auch als treibende Kraft hinter dem neuen Gesetz. Es gehe vielmehr darum, der Erfahrung und Ausbildung von Bibliothekaren zu vertrauen, entscheiden zu können, welche Bücher im Umlauf sein sollten, sagte Giannoulias.

Mehr Zensur-Versuche

In den USA tobt ein Kulturkampf um bestimmte Bücher in Schulen und Bibliotheken - vor allem jene, die sich um LGBTQ+-Themen und aus der Feder nichtweißer Autoren stammen und Fragen rund um Ethnie sowie Hautfarbe behandeln. Im März teilte der amerikanische Büchereiverband mit, dass es 2022 so viele Versuche der Zensur von Büchern in Schulen und öffentlichen Büchereien gegeben habe wie seit 20 Jahren nicht mehr - und doppelt so viele wie im vorangegangenen Rekordjahr 2021.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Anne Stava-Murray, demokratische Abgeordnete des Repräsentantenhauses von Illinois, unterstützte das neue Gesetz. Es möge zwar wahr sein, dass Kinder Anleitung bräuchten und einige Ideen fragwürdig seien. Doch sei es falsch, Lokalverwaltungen als Waffe einzusetzen, um aus Intoleranz heraus oder als Ersatz für eine engagierte Kindererziehung der gesamten Gemeinschaft Universalstandards aufzustülpen, sagte sie.

Die republikanische Minderheitsführerin der Parlamentskammer, Tony McCombie, betonte hingegen in einer E-Mail, sie trete für „lokale Kontrolle“ ein. „Unsere Fraktion findet nicht, dass Bücher verboten werden sollten, aber wir glauben, dass Inhalte von Büchern bei ihrer Platzierung auf den Regalen berücksichtigt werden sollten.“

RND/AP