„Rassistisch und antiziganistisch“: Zentralrat kritisiert niedersächsischen Lagebericht über Clankriminalität

Heidelberg, Hannover. Der Zentralrat Deutscher Sinti und Roma (Heidelberg) kritisiert das „Lagebild zur Clankriminalität 2022 in Niedersachsen“. Denn der Bericht sei eine „Fortsetzung der rassistischen und antiziganistischen Erfassung“, die trotz der leidvollen Geschichte dieser Minderheit und trotz des Verbots in der Verfassung weiterbetrieben werde, beklagt der Zentralratsvorsitzende Romani Rose am Freitag in einer Pressemitteilung.

Rose verweist darauf, dass in dem Lagebild Straftaten, die „selbstverständlich verfolgt und verurteilt“ werden müssten, im Falle der Minderheit der Sinti und Roma zusätzlich mit der Abstammung und in Verbindung mit Clankriminalität ausgewiesen würden.

„Dadurch werden deutsche Sinti und Roma ausgegrenzt, stigmatisiert und kriminalisiert und in den Fokus von Clankriminalität gerückt“, kritisiert der Zentralratsvorsitzende. Diese Form von Kriminalisierung gebe den „Rechtsextremen die Munition zur Rechtfertigung ihrer Gewalttaten, wie sie schon sehr oft gegenüber unserer Minderheit ausgeübt wurden“, sagte Rose.

Diskriminierung von Sinti und Roma soll beendet werden

Der Zentralratsvorsitzende kündigte an, dass er sich an die niedersächsische Innenministerin Daniela Behrens (SPD) mit der Forderung wenden werde, jegliche Form der rassistischen Erfassung in der polizeilichen Ermittlungsarbeit zu beenden.

RND/epd