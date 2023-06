Anschuldigungen verjährt: Vorwürfe gegen Ivanka Trump abgewiesen

Ein New Yorker Berufungsgericht hat Vorwürfe gegen Ivanka Trump im Rahmen einer Zivilklage gegen ihren Vater Donald und dessen Unternehmen abgewiesen. Die Anschuldigungen gegen die Tochter des Ex-US-Präsidenten seien verjährt, befand die Berufungsabteilung des Obersten Gerichtshofs des Staates New York am Dienstag. Vorwürfe des Fehlverhaltens wären zwar nach Februar 2016 zulässig, doch habe sich Ivanka Trump längst aus der Trump Organization zurückgezogen und werde keiner Vergehen ab jenem Zeitpunkt beschuldigt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Richtergremium überließ indes einer niedrigeren Instanz die Entscheidung, ob andere Teile der Zivilklage ebenfalls unter die vom Staat New York festgelegte Verjährungsfrist fallen.

Generalstaatsanwältin Letitia James hatte im vergangenen Jahr das Verfahren gegen Trump angestrengt. Der Vorwurf: Trump und seine Angehörigen hätten Geschäftspartner und Banken in die Irre geführt, indem sie in Finanzakten über den wahren Umfang seines Nettovermögens und den Wert von Vermögenswerten wie Hotels und Golfplätzen gelogen hätten. Dadurch habe der Ex-Präsident leichter an Kredite und Deals kommen wollen, hieß es. In dem Fall wurden seine drei ältesten Kinder Ivanka, Donald Jr. und Eric sowie Mitarbeiter der Trump Organization als Beschuldigte benannt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Trump hat die Ermittlungen als politisch motiviert bezeichnet. Sein Anwalt Christopher Kise erklärte am Dienstag, das jüngste Urteil zu Ivanka sei „der erste Schritt hin zur Beendigung eines Falls, der nie hätte verfolgt werden dürfen“.

RND/AP