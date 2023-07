Zu große Uniformen, keine Toiletten, schwere Schutzwesten: das Leiden der ukrainischen Soldatinnen

Etwa 60.000 Frauen sollen in den ukrainischen Streitkräften dienen, davon etwa 5000 an vorderster Front. Damit ist das ukrainische Militär eine der am stärksten feminisierten Streitkräfte in Europa, wie die stellvertretende Verteidigungsministerin Hanna Malyar feststellte.

Russlands Überfall und die existenzielle Bedrohung der Heimat haben zu einem enormen Ansturm an freiwilligen Kämpferinnen geführt – welche die ukrainische Armee, traditionell eine klassische Männerdomäne, offenbar vor Probleme gestellt hat, die bis heute ungelöst sind.

Auf der amerikanischen Nachrichtenwebsite The Daily Beast schildern Frauen der ukrainischen Streitkräfte, welche zusätzlichen und unerwarteten Herausforderungen der tägliche Dienst an der Front bringt, wenn man kein Mann ist: Sie berichten von schlecht sitzenden Uniformen, vom „Herumstolpern“ in klobigen Männerstiefeln, von fehlenden Tampons und dem Problem, wenn die Blase drückt, während man im Schützengraben hockt.

„Versuchen Sie mal, bei minus 15 Grad im Wald auf die Toilette zu gehen“, sagte eine 24-jährige Soldatin, die nur ihren Vornamen Julia verrät. „Wir hatten alle eine Blasenentzündung oder eine Eierstockentzündung und Rückenschmerzen. Nach einem Kriegsjahr haben wir eine Menge gesundheitlicher Probleme aller Art.“

Aber der Mangel an Möglichkeiten, seine Notdurft zu verrichten, sei dabei „das geringste unserer Probleme“, fügt Julias vier Jahre ältere Schwester Alina im Interview mit The Daily Beast hinzu. Die beiden Frauen haben ihren Job als Technikerinnen aufgegeben, um sich dem ukrainischen Befreiungskampf anzuschließen.

Die Frauen werden in Uniformen gesteckt, die mehrere Nummern zu groß sind. Sie tragen mangels Alternativen „riesige“ Hosen, was dazu führt, dass sie in kritischen Momenten nicht schnell und beweglich genug sind, wie sie dem Medium verraten.

Das Schwierigste ist, in der standardmäßigen kugelsicheren 30-Pfund-Weste der Armee zu laufen – die bei Brüsten wie meinen einfach nie eng am Körper anliegt. Alina (28), Soldatin der Ukraine

„Das Schwierigste ist, in der standardmäßigen kugelsicheren 30-Pfund-Weste der Armee zu laufen – die bei Brüsten wie meinen einfach nie eng am Körper anliegt“, sagte Alina. „Wenn ich die Armeerüstung ausziehe und verwundet oder getötet werde, gibt es weder für mich noch für meine Familie eine Entschädigung“, schildert sie. Ein Manko – das tödliche Folgen haben kann: „Unser Leben, unsere Sicherheit hängen oft davon ab, was wir an unserem Körper und an unseren Füßen tragen und ob wir gesund sind.“

Kiew geht von 107 getöteten weiblichen Militärangehörigen seit Beginn des Krieges aus – im Gefecht, bei Evakuierungen oder als Begleitung von Presseteams.

Schon im Vorjahr gab es Beschwerden

Runa, eine 28-jährige Freiwillige, die einst als Floristin in Kiew arbeitete, jetzt aber eine Artillerieeinheit befehligt, sagte, sie habe Uniformen getragen, die vier Nummern zu groß für ihre zierliche Statur seien. Die Probleme sind nicht neu. Schon im Vorjahr beschwerten sich ukrainische Soldatinnen darüber, dass sie Männerunterwäsche tragen müssten und Mäntel zugeteilt bekommen hätten, in deren Ärmeln die Arme der Frauen verschwänden.

Eine ukrainische Soldatin weint, als sie über ihr Heimatland spricht, während sie vor internationalen Besuchern ihre Situation schildert. © Quelle: Ben Birchall/PA Pool/AP/dpa

Als Reaktion auf die Beschwerden versprach der ukrainische Verteidigungsminister Olexij Resnikow vergangene Woche, mehr Uniformen und Helme für Frauen zu bestellen, neue Modelle sollen bereits in Kampfeinheiten getestet werden. Doch es gibt auch private Initiativen, die helfen wollen. Andriy Kolesnyk ist der Gründer einer solchen, die ganz gezielt Soldatinnen mit passenden und bequemen Uniformen versorgen will. Derzeit habe seine Gruppe aber nur die Mittel, etwa 10 Prozent der rund 9000 Soldatinnen einzukleiden, deren Einsätze besonders gefährlich sind.

Mehr als 9000 Todesopfer unter Zivilisten Die wahren Zahlen liegen wahrscheinlich weitaus höher, denn die UN-Experten zählen nur Todesfälle, die sie selbst unabhängig überprüfen und bestätigen konnten. © Quelle: dpa

Die Frauen benötigten Hunderte von Artikeln, so Kolesnyk, doch die Priorität seien derzeit die Uniformen. Alleine um alle mit Sommeruniformen inklusive Schuhen einzukleiden, benötigen sie umgerechnet etwa 830.000 Euro. Er betont: „Sowohl ihre Effizienz als auch ihre Sicherheit hängen davon ab, wie frei sie sich bewegen, rennen, kriechen, Waffen laden oder eine Drohne bedienen können.“

Zehn schwangere Soldatinnen

Kolesnyk berichtet sogar über die Anfragen von Frauen, die bis zum siebten Monat ihrer Schwangerschaft in der Armee Dienst tun: „Ich habe derzeit Anfragen nach speziell angefertigten Uniformen und anderen wichtigen Artikeln von mindestens zehn schwangeren Soldatinnen. Wir haben bei jedem einzelnen Artikel Engpässe“, erzählt er The Daily Beast.

Was die Ukraine in diesem Krieg vor allem gelernt hat – und was so stark macht –, ist die Kunst der Improvisation. Auch für das leidige Toilettenproblem der Frontsoldatinnen wurde jetzt eine Lösung präsentiert: der „Feminine Urinary Director“, eine Art Trichter, der es auch den Frauen erlaubt, notfalls im Stehen zu pinkeln.

Erfunden hat ihn Ksenia Draganyu, eine Soldatin, die das Problem aus eigener Erfahrung kennt. „Als wir alle unsere Soldatinnen nach ihren Gesundheitsproblemen befragten, klagten 90 Prozent von ihnen über Blasenentzündungen und Hefepilzinfektionen“, erklärt sie. Den „,Feminine Urinary Director‘ benutzen wir Mädchen, wenn wir keine Gelegenheit zum Pinkeln haben“.